حملات جدید به تأسیسات انرژی عربستان

وال‌استریت ژورنال در گزارشی به تشریح حملات جدید به تأسیسات انرژی در جنوب عربستان پرداخت.

جوان آنلاین: وال‌استریت ژورنال گزارش داد انصارالله یمن روز سه‌شنبه با پهپاد و موشک چندین تأسیسات انرژی در جنوب عربستان را هدف قرار دادند؛ حملاتی که نگرانی‌ها درباره عرضه جهانی نفت را افزایش داده است.

به گزارش مهر، انصارالله یمن اعلام کرد شهر‌های ابها، نجران و جازان را هدف قرار داده‌اند. به گفته مقام‌های سعودی، در چند نقطه آتش‌سوزی رخ داد و برخی فعالیت‌ها متوقف شد.

مهم‌ترین هدف، پالایشگاه جازان متعلق به آرامکو بود که ظرفیت پالایش روزانه ۴۰۰ هزار بشکه نفت خام را دارد. افراد مطلع گفتند فعالیت پالایشگاه در پی حمله متوقف شده است. این پالایشگاه پیش از این نیز به دلیل حملات قبلی با ظرفیت کامل کار نمی‌کرد.

تأسیسات ذخیره نفت و گاز و یک نیروگاه نیز هدف قرار گرفتند. آرامکو هنوز درباره میزان خسارت اظهارنظر نکرده و مشخص نیست حملات چه میزان از تولید و صادرات نفت عربستان را تحت تأثیر قرار داده است.

انصارالله یمن همچنین پایگاه هوایی خمیس مشیط را هدف قرار دادند، اما حمله به فرودگاه جازان، طبق اطلاعات افراد مطلع، ناموفق بوده است.

این حملات در حالی انجام شده که تنش میان انصارالله یمن و عربستان بار دیگر افزایش یافته و انصارالله تهدید کرده کشتی‌ها و نفتکش‌های سعودی را در دریای سرخ هدف قرار خواهند داد.

بازار نفت نیز واکنش نشان داد؛ قیمت برنت با ۱.۷ درصد افزایش به ۹۸.۶۲ دلار در هر بشکه رسید و به مرز ۱۰۰ دلار نزدیک شد.

وال‌استریت ژورنال می‌نویسد نگرانی اصلی بازار، احتمال گسترش حملات به تأسیسات نفتی عربستان است؛ به‌ویژه در شرایطی که جنگ آمریکا و ایران پیشاپیش جریان نفت از تنگه هرمز را مختل کرده است.