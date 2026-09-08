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تاریخ انتشار: ۱۷ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۴:۵۳
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رییس سازمان غذا و دارو:

منکر کمبودهای دارویی نیستیم اما شرایط بهتر شده است / دارو همچنان با سختی وارد کشور می‌شود

پیرصالحی رئیس سازمان غذا و دارو با بیان اینکه با وجود در شرایط سخت کنونی اما کمبودهای دارویی نسبت به دوره‌های قبل کمتر شده و امروز در یکی از پایین‌ترین سطوح کمبود قرار داریم، در عین حال گفت: برخی مسیرها هنوز باز نشده‌اند، ناچاریم برخی محدودیت‌ها را دور بزنیم تا دارو به کشور برسد و این مسئله زمان و هزینه‌های اضافی به ما تحمیل می‌کند.

جوان آنلاین: دکتر مهدی پیرصالحی، معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو، در آیین افتتاحیه نمایشگاه ایران‌فارمکس در ایران‌مال، برگزاری این نمایشگاه در شرایط کنونی را نشانه‌ای از پویایی و تاب‌آوری صنعت داروی کشور دانست و اظهار کرد: نفس برگزاری نمایشگاه در شرایطی که کشور پس از جنگ متحمل آسیب‌های جدی شده است، می‌تواند نقش مؤثری داشته باشد و نشان دهد با وجود همه مشکلات، جنگ تحمیل‌شده به کشور، آسیب به زیرساخت‌ها و صدمات واردشده به صنایع دارویی، این صنعت همچنان زنده، فعال و در حال خدمت‌رسانی است.

به گزارش ایسنا، وی با اشاره به حضور شرکت‌هایی در نمایشگاه که مستقیما در جریان جنگ مورد حمله قرار گرفته‌اند، افزود: دو شرکت دارویی که در جنگ به‌صورت مستقیم و با چندین موشک مورد هدف قرار گرفتند، امروز در نمایشگاه غرفه دارند و ارائه خدمات آنها ادامه دارد. این شرکت‌ها همچنان به تولید خود ادامه می‌دهند و حتی بهتر از قبل مسیر تولید را دنبال می‌کنند و این برای کشور مایه افتخار است.

رئیس سازمان غذا و دارو تأکید کرد: صنایع دارویی کشور در هر شرایطی در کنار مردم بوده‌اند. پیش از جنگ نیز به دلیل تحریم‌ها با مشکلات و کمبودهای دارویی مواجه بودیم و جنگ و تشدید تحریم‌ها باعث افزایش برخی از این مشکلات شد؛ بنابراین باید بیش از گذشته به زنجیره تامین توجه کنیم و به سمت تقویت تولید مواد اولیه و اینترمدیت‌ها در داخل کشور حرکت کنیم.

پیرصالحی با اشاره به روند توسعه صنعت داروسازی و مواد اولیه در کشور گفت: در سال‌های اخیر صنعت داروسازی رشد خوبی داشته و خوشبختانه در صنعت مواد اولیه نیز پیشرفت قابل توجهی اتفاق افتاده است. تعداد زیاد شرکت‌های دارویی و فعالان حوزه مواد اولیه حاضر در این نمایشگاه نشان می‌دهد طی دو دهه اخیر رشد خوبی در این بخش ایجاد شده است.

وی افزود: امروز سیاست‌گذاری‌ها باید به سمتی حرکت کند که تولید اینترمدیت‌ها را به‌صورت پایدار در کشور توسعه دهیم و بتوانیم بخش بیشتری از نیازهای خود را از داخل تامین کنیم. البته وقتی از تامین داخلی صحبت می‌کنیم، تنها کمیت تولید مطرح نیست و کیفیت نیز اهمیت اساسی دارد؛ ضمن اینکه باید برای حضور در بازارهای جهانی برنامه داشته باشیم.

رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به افزایش صادرات دارویی کشور تصریح کرد: سال گذشته با وجود همه مشکلات و محدودیت‌های تحمیلی، صادرات دارویی کشور افزایش یافت. هنوز میزان صادرات دارویی ما در سطحی نیست که بتوان به آن اکتفا کرد، اما نسبت به سال قبل از آن حدود ۵۰ درصد رشد صادرات داشتیم و این نشان می‌دهد حتی در شرایط سخت نیز می‌توان کار کرد، تهدیدها را به فرصت تبدیل کرد و مسیر توسعه را ادامه داد.

پیرصالحی با اشاره به حضور سفرا و نمایندگان کشورهای خارجی در افتتاحیه ایران‌فارمکس گفت: برخلاف همه پروتکل‌ها و موازین بین‌المللی، کشور ما به‌صورت ظالمانه هم با تحریم‌های دارویی مواجه شده و هم صنایع دارویی آن مورد حمله مستقیم قرار گرفته‌اند.

وی ادامه داد: در حملات اخیر، ۴۴ شرکت حوزه دارو و تجهیزات پزشکی مورد حمله قرار گرفتند و تعداد زیادی شهید و مجروح در صنایع دارویی و تجهیزات پزشکی داشتیم. بیمارستان‌ها و آمبولانس‌های ما نیز هدف حمله قرار گرفتند و حوزه سلامت شهدایی را تقدیم کرد.

معاون وزیر بهداشت تأکید کرد: با وجود همه این اتفاقات، حتی یک لحظه کارخانجات دارویی ما، چه در حوزه تولید مواد اولیه و چه تولید داروی ساخته‌شده و همچنین شبکه توزیع و داروخانه‌ها از ارائه خدمت بازنایستادند. این موضوع مایه افتخار کشور است و نشان می‌دهد نظام دارویی می‌تواند در سخت‌ترین شرایط به تاب‌آوری کشور کمک کند.

وی با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت بین‌المللی ایران‌فارمکس اظهار کرد: نمایشگاه علاوه بر اینکه باید نمایش تاب‌آوری صنعت داروی ایران باشد، باید فرصتی برای گسترش روابط بین‌المللی نیز ایجاد کند. در همین شرایط باید برای صادرات، انتقال دانش فنی و استفاده از دانش‌ها و فناوری‌های جدید اقدام کنیم.

پیرصالحی حضور دانشجویان در چنین نمایشگاه‌هایی را مؤثر دانست و افزود: در این دوره حدود ۱۰۰ دانشجوی داروسازی خارجی در نمایشگاه حضور دارند و علاوه بر آنها سفرا و مسئولان سیاسی کشورهای مختلف نیز حاضر هستند. باید از همه این ظرفیت‌ها برای معرفی توانمندی‌های صنعت داروی کشور استفاده کنیم و نشان دهیم که هم به توان داخلی باور داریم و هم در همین شرایط به آینده، تولید داروهای جدید و دستیابی به دانش‌های نو فکر می‌کنیم.

رئیس سازمان غذا و دارو با تأکید بر ضرورت حرکت صنعت دارویی به سمت فناوری‌های نوین گفت: استفاده از دانش‌های جدید یکی از موضوعاتی است که باید به‌طور جدی مورد توجه قرار گیرد. طی دو سال اخیر ۱۷ فرآورده سل‌درمانی از سازمان غذا و دارو مجوز تولید دریافت کرده‌اند که در نوع خود دستاورد قابل توجهی است.

وی ادامه داد: حتی در این شرایط سخت، موضوعاتی مانند سل‌درمانی، ژن‌درمانی و پزشکی شخصی‌سازی‌شده در دانشگاه‌ها و صنایع کشور مورد توجه قرار گرفته و برای توسعه این دانش‌ها فعالیت می‌شود.

پیرصالحی در بخش دیگری از سخنان خود به آسیب‌های واردشده به صنایع پتروشیمی کشور اشاره کرد و گفت: سال گذشته سال سختی بود و امسال نیز با آسیب‌هایی که بخش پتروشیمی کشور متحمل شد، اگر هماهنگی میان وزارت بهداشت، وزارت نفت و سایر مجموعه‌ها وجود نداشت، احتمال داشت در حوزه دارو با مشکلات بیشتری مواجه شویم.

وی افزود: از همان روزهای ابتدایی آسیب به صنایع پتروشیمی، جلسات و هماهنگی‌های لازم انجام شد تا ظرفیت پتروشیمی در خدمت حوزه سلامت قرار گیرد. در نتیجه این همکاری‌ها، در تأمین مواد اولیه و اینترمدیت‌های مورد نیاز صنایع دارویی دچار وقفه نشدیم.

رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به ضرورت همکاری سایر دستگاه‌ها با حوزه سلامت گفت: امروز بانک مرکزی در چارچوب سهمیه ارزی تعیین‌شده در حال انجام وظایف خود است و ارز را تخصیص می‌دهد، هرچند منابع ارزی در نظر گرفته‌شده برای حوزه دارو و تجهیزات پزشکی با توجه به عقب‌ماندگی‌های سال‌های گذشته کافی نیست و باید این عقب‌ماندگی جبران شود.

وی تأکید کرد: ارز حوزه دارو باید متناسب با نیاز مردم تأمین شود. مردم امروز به برخی داروها نیاز دارند و منابع مورد نیاز برای تأمین آنها باید متناسب با این نیاز اختصاص پیدا کند.

پیرصالحی همچنین به مشکلات ناشی از محدودیت مسیرهای تأمین دارو اشاره کرد و افزود: امروز برخی مسیرهای ما هنوز باز نشده‌اند و دارو با سختی از مسیرهای مختلف وارد کشور می‌شود. ناچار هستیم برخی محدودیت‌ها را دور بزنیم تا دارو به کشور برسد و این مسئله زمان و هزینه‌های اضافی به ما تحمیل می‌کند.

به گزارش روابط عمومی سازمان غذا و دارو، رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به وضعیت کمبودهای دارویی کشور گفت: با همه این مشکلات، در شرایط سخت کنونی و با همت مجموعه صنعت داروی کشور، کمبود دارویی نسبت به دوره‌های قبل کمتر شده است و از نظر تعداد اقلام، امروز در یکی از پایین‌ترین سطوح کمبود قرار داریم.

پیرصالحی در عین حال تأکید کرد: هیچ‌کس منکر سختی‌ها و وجود برخی کمبودهای دارویی در کشور نیست، اما شرایط نسبت به گذشته بهتر شده و ان‌شاءالله بهتر نیز خواهد شد. تحقق این هدف نیازمند همراهی و همکاری همه ذی‌نفعان، چه دستگاه‌های دولتی و چه مجموعه‌های فعال در تولید، تأمین و عرضه دارو است.

رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به فضاسازی رسانه‌ای درباره وضعیت دارویی کشور گفت: دشمن یکی از نقاط حساس کشور را موضوع دارو شناسایی کرده است. مطالبی از طریق رسانه‌های خارجی، شبکه‌های تلویزیونی و فضای مجازی منتشر می‌شود تا القا کنند وضعیت دارویی ایران خراب و نامناسب است و متأسفانه گاهی همین مطالب مورد استناد برخی مقامات داخلی نیز قرار می‌گیرد.

وی افزود: با همه سختی‌هایی که داریم، منکر مشکلات و کمبودهای دارویی نیستیم، اما شرایط نسبت به قبل بهتر شده و ان‌شاءالله بهتر نیز خواهد شد. همه کسانی که در نظام سلامت کشور فعالیت می‌کنند، خدمتی ارزشمند و مقدس انجام می‌دهند و تلاش همه ما باید در جهت تقویت نظام سلامت و کمک به ساختن ایرانی قوی و پایدار باشد.

برچسب ها: سازمان غذا و دارو ، کمبود دارو ، واردات دارو ، مهدی پیرصالحی
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