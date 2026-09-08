تاکید نمایندگان مجلس بر لزوم رسیدگی به افزایش خودسرانه قیمت بلیط هواپیما

جوان آنلاین: فرشاد ابراهیمپور، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی مجازی امروز (سه شنبه ۱۷ شهریور) مجلس تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور را به شرح زیر قرائت کرد.
به گزارش ایسنا، تذکر جبار کوچکینژاد نماینده مردم رشت و خمام به وزرای نیرو و راه و شهرسازی در خصوص لزوم احیای آببندانها با توجه به کمبودآب کشاورزی و ضرورت افزایش توجه به جادههای بین روستایی و شهری در گیلان و حل مشکل ترافیک با تکمیل جادههای در دست ساخت
تذکر احمد مرادی نماینده مردم بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجیآباد و خمیر و تعدادی دیگر از نمایندگان به وزیر راه و شهرسازی در خصوص لزوم رسیدگی به افزایش خودسرانه قیمت بلیط هواپیما و ضرورت تسریع در اجرای طرح مسکن ملی برای جوانان و متقاضیان واجد شرایط
تذکر جعفر قادری نماینده مردم شیراز و زرقان به وزیر راه و شهرسازی در خصوص ضرورت تغییر در عوارض وصولی شرکت فرودگاهها از بلیط پرواز خارجی
تذکر سیدمحسن موسویزاده نماینده اهواز، باوی، حمیدیه و کارون به وزیر آموزش و پرورش در خصوص ضرورت ایجاد نمایندگی آموزش و پرورش در بخش بزرگ غیزانیه و همچنین ضرورت افزایش پستهای اداری آموزش و پرورش شهرستان کارون
تذکر محمدرضا احمدیسنگر نماینده رشت و خمام به وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی و آموزش و پرورش در خصوص لزوم راهاندازی مجدد کارخانههای تعطیل شده مرتبط با وزارت کار و همچنین ضرورت جلوگیری از تعطیلی فرهنگ اسلامی و دین در مدارس
تذکر علیاکبر علیزاده نماینده دامغان به رییسجمهور و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین وزیر کشور در خصوص ضرورت تسریع در تکمیل راه دامغان-معلمان و همچنین لزوم توجه ویژه به معیشت مردم، اشتغال جوانان و کاهش نرخ بیکاری در مناطق کمبرخوردار کشور با اولویت هدایت سرمایهگذاران بزرگ و هلدینگهای کشور
تذکر محمود طاهری نماینده شبستر به وزیر راه و شهرسازی در خصوص ضرورت رعایت اهداف برنامه هفتم برای توسعه طرحهای مسکن ملی و جوانی جمعیت در شهرستان شبستر و لزوم تعیین تکلیف مسکن مهر پس از گذشت بیش از ۲۰ سال
تذکر احمد آریایینژاد نماینده ملایر به رییسجمهور در خصوص لزوم تجدیدنظر و استفاده از مشورت کارشناسان توانمند و دلسوز و عدم بکارگیری اشخاصی که مسببین اوضاع نامناسب کنونی اقتصادی کشور هستند
تذکر سیدعبدالکریم هاشمی نخلابراهیمی نماینده میناب، رودان، جاسک، سیریک و بشاگرد به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص ضرورت تقویت شبکه ارتباطی تلفن همراه و اینترنت در شرق استان هرمزگان.