جوان آنلاین: نشست بررسی ظرفیتهای آموزشی و تربیتی دبیرستان پلیس با حضور «علیرضا کاظمی» وزیر آموزش و پرورش، سردار «احمدرضا رادان» فرمانده کل انتظامی کشور، سردار «بهمن کارگر» رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت و جمعی از معاونین و مدیران آموزش و پرورش و فرماندهی کل انتظامی کشور در وزارتخانه آموزش و پرورش برگزار شد.
به گزارش دفاع پرس، سردار رادان در این نشست با اشاره به شکلگیری ایده راهاندازی دبیرستانهای نیروهای مسلح طی سخنانی اظهار داشت: شهید سپهبد باقری بهشدت پیگیر راهاندازی مجدد دبیرستان در نیروهای مسلح بودند و بر احیای مراکزی که پیشتر وجود داشته تأکید میکردند. افتخار میکنم که امروز این کار انجام شده است و امیدوارم روح این شهید بزرگوار از اقدام ما خشنود باشد.
فرمانده کل انتظامی کشور در ادامه با بیان اینکه دبیرستان پلیس به نام شهید سپهبد باقری مزین شده است، گفت: سپهبد شهید موسوی نیز تلاشهای زیادی در این زمینه انجام دادند و در مراسم کلنگزنی حضور داشتند. همچنین پیگیریهای سردار عبداللهی نیز موجب شد این موضوع به شکل جدیتری دنبال شود.
وی با تاکید بر اینکه فراجا همکاری گستردهای با وزارت آموزش و پرورش داشته و خواهد داشت، تصریح کرد: به دلیل ماهیت مأموریتها، همکاری میان نیروهای مسلح و آموزش و پرورش طبیعی است؛ لذا امروز خوشحالم که ما نیز به یکی از مجموعههای مرتبط با وزارت آموزش و پرورش تبدیل شدهایم و میتوانیم در این مکان مقدس فعالیت کنیم. وزارت آموزش و پرورش، معلمان و استادان آن نقش مهمی در تربیت نسلهای مختلف داشتهاند و همه ما زمانی شاگرد همین معلمان و استادان برجسته بودهایم و از دانش و تجربه آنها بهره گرفتهایم.
سردار رادان تلاش برای موفقیت دبیرستان پلیس را ضروری دانست و اظهار داشت: این دبیرستان میتواند سرآغازی برای راهاندازی و احیای دبیرستانهای نیروهای مسلح، از جمله ارتش، سپاه و حتی وزارت دفاع باشد. باید تجربههای گذشته را بررسی کنیم تا بتوانیم مسیر جدیدی را با کیفیت بیشتری دنبال کنیم.
وی با اشاره به ارزیابی تجربه کشورهای دیگر در زمینه مدارس نیروهای مسلح گفت: دبیرستانهای نیروهای مسلح در کشورهای مختلف بررسی و تجربههای آنها با یکدیگر تطبیق داده شده است. با اطمینان میگویم اگر در جایگاه نخست نباشیم، در میان مجموعههای برتر جهان در این حوزه قرار داریم.
فرمانده کل انتظامی کشور افزود: امیدواریم با توفیق الهی بتوانیم به جایگاههای بالاتری دست پیدا کنیم و این مسیر را با کیفیت بیشتری ادامه دهیم. بخش عمده این کار، تربیت و آموزش است؛ چراکه تربیت باید مقدم بر آموزش باشد. تحقق این هدف نیازمند آن است که وزارت آموزش و پرورش تمامقد در کنار ما قرار گیرد تا بتوانیم از ظرفیت و تجربه معلمان و مدیران این وزارتخانه استفاده کنیم.
سردار کارگر: برای تربیت نیروی انسانی نیروهای مسلح باید سرمایهگذاری کنیم
سردار کارگر نیز در این نشست با اشاره به اهمیت تأسیس مدارس پلیس طی سخنانی اظهار داشت: امروز با گذشت زمان به این نتیجه رسیدهایم که نیازمند سرمایهگذاری در حوزه نیروی انسانی هستیم. هیچکس نمیگوید نباید به دنبال تجهیزات باشیم؛ باید موشک، پهپاد، هواپیما و تجهیزات مورد نیاز پلیس و نیروهای مسلح را داشته باشیم، اما کسی که این تجهیزات را به کار میگیرد نیروی انسانی است؛ بنابراین باید برای نیروی انسانی سرمایهگذاری جدی انجام شود.
سردار کارگر استقبال خانوادهها از دبیرستان پلیس را قابل توجه دانست و گفت: در دوران دفاع مقدس، کسانی که در شرایط جنگی وارد نیروهای مسلح میشدند، ویژگیهای خاصی داشتند؛ البته نسلهای بعد نیز نسلهای خوبی هستند، اما کسانی که در متن حادثه و مشکلات وارد میدان میشوند، ظرفیتهای متفاوتی از خود نشان میدهند.
وی در بخش دیگر سخنان خود با بیان اینکه بنا داریم تا دو سال آینده هشت دبیرستان دیگر پلیس را در سراسر کشور راهاندازی کنیم، افزود: در این مدارس ضوابط و مقررات رعایت میشود و برای ما مهم است که علاوه بر مسائل علمی، مسائل امنیتی، جسمانی و روانی دانشآموزان نیز مورد توجه قرار گیرد.
رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت تأکید کرد: اگر این دبیرستان در پلیس موفق شود که به حول و قوه الهی موفق خواهد شد، میتواند الگویی برای پیوستن سپاه و ارتش به این مسیر باشد و حتی در آینده زمینه استفاده از این تجربه در مجموعههایی مانند وزارت اطلاعات و سایر دستگاهها نیز فراهم شود.
سردار کارگر در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم با کمک وزارت آموزش و پرورش این مسیر ادامه پیدا کند و با تداوم این همکاری بتوانیم مشکلات و مسائل موجود را برطرف کنیم.