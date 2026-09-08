کد خبر: 1378322
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تاریخ انتشار: ۱۷ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۳:۰۳
ورزش » ساير

پیاتزا: همه چیز برای ایران ممکن است/ باید به خودمان باور داشته باشیم

روبرتو پیاتزا سرمربی تیم ملی والیبال ایران، درباره شرایط تیم پیش از دیدار حساس برابر چین گفت: وضعیت تیم عادی است و باید روی والیبال خودمان تمرکز کنیم. باید باور داشته باشیم که همه چیز برای ایران ممکن است.

جوان آنلاین: روبرتو پیاتزا پس از تمرین تیم ملی برای مسابقه با چین، اظهار داشت: بازیکنان پس از دو مسابقه، روز گذشته نصف روز استراحت داشتند. در ادامه روز گذشته تمرینات بدنسازی به شکل خوبی انجام شد و امروز نیز با هدف بازیابی انرژی، تمرینات را دنبال کردیم. به نظرم تمرین امروز حتی بهتر از شرایط معمول پیش از مسابقه بود و آماده دیدار مهم مقابل چین هستیم.

به گزارش مهر، سرمربی تیم ملی والیبال ایران با اشاره به پیشرفت تیم ملی چین نسبت به فصل گذشته، اظهار داشت: چین تیم خوبی است و نسبت به فصل قبل پیشرفت زیادی داشته است. آنها در این مسابقات بسیار بهتر بازی می‌کنند و باید با تمرکز کامل برابرشان قرار بگیریم.

پیاتزا درباره بازگشت ژانگ جینگ‌یین، بازیکن شماره ۲۲ چین، به ترکیب این تیم نیز گفت: او در لیگ ملت‌ها به دلیل مصدومیت زانو حضور نداشت و فصل را در بلگراد نیز بازی نکرد. به نظرم او بازیکنی است که باید توجه ویژه‌ای به او داشته باشیم، البته نه فقط او.

وی ادامه داد: چین مدافعان میانی بسیار خوبی دارد و پاسور آنها نیز بازیکن باهوشی است. بنابراین باید بیشتر روی خودمان تمرکز کنیم و تلاش کنیم والیبال خود را به بهترین شکل ممکن ارائه دهیم.

سرمربی تیم ملی والیبال در پایان با اشاره به مراحل بعدی مسابقات گفت: باید باور داشته باشیم که همه چیز برای ایران ممکن است. در مرحله یک‌چهارم نهایی هر تیمی که مقابل ایران قرار بگیرد، تفاوتی ندارد. دقیقاً می‌دانیم به دنبال چه چیزی هستیم و می‌خواهیم تا پایان مسیر پیش برویم.

تیم ملی والیبال ایران از ساعت ۱۱:۳۰ دقیقه فردا (چهارشنبه ۱۸ شهریور) به وقت تهران در آخرین دیدار مرحله مقدماتی قهرمانی آسیا به مصاف چین می‌رود.

برچسب ها: روبرتو پیاتزا ، تیم ملی والیبال ، قهرمانی آسیا
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