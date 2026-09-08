کد خبر: 1378302
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تاریخ انتشار: ۱۷ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۶:۱۰
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شکایت آرژانتین از شرکت نفت صهیونیستی به‌دلیل فعالیت در جزایر مالویناس

آرژانتین دولت آرژانتین اعلام کرد علیه شرکت‌های تابعه شرکت نفت اسرائیلی «ناویتاس» (Navitas) به دلیل فعالیت غیرمجاز در آب‌های جزایر مورد مناقشه «مالویناس» شکایت کیفری ثبت می‌کند.

جوان آنلاین: دولت آرژانتین اعلام کرد که شکواییه‌ای کیفری علیه چندین شرکت تابعه از شرکت نفت اسرائیلی «ناویتاس» تنظیم خواهد کرد؛ دلیل این اقدام، فعالیت بدون مجوز این شرکت‌ها در جزایر مالویناس است که از زمان اشغال آنها در سال ۱۸۳۳میلادی توسط انگلیس اداره می‌شوند.

طبق اعلام ریاست‌جمهوری آرژانتین، این شکایت شامل شرکت‌های ناویتاس پترولیوم دِولوپمنت اند پروداکشن لیمیتد (Navitas Petroleum Development & Production Ltd)، ناویتاس پترولیوم آتلانتیک یونایتد (Navitas Petroleum Atlantic United)، ناویتاس پترولیوم ال‌پی (Navitas Petroleum LP)، آی‌اچ‌آی اسوشیتس اینک (IHI Associates Inc) و اکو آتلانتیک اویل اند گس لیمیتد (Eco Atlantic Oil & Gas Ltd) خواهد بود.

آرژانتین استدلال می‌کند که این شرکت‌ها «ظاهرا مجوزهایی را از سوی دولت نامشروع بریتانیا جهت اکتشاف و/یا بهره‌برداری از هیدروکربن‌ها در حوضه شمال مالویناس دریافت کرده‌اند» که این امر «نقض» قوانین آرژانتین محسوب می‌شود.

شرکت ناویتاس ۶۵ درصد از سهام و مدیریت پروژه فراساحلی سی‌لاین (Sea Lion) را در اختیار دارد؛ پروژه‌ای که در فاصله ۲۲۰ کیلومتری شمال مالویناس واقع شده و در آب‌های اطلس جنوبی قرار دارد که بخشی از مناقشه تاریخی میان آرژانتین و انگلیس بر سر حاکمیت این جزایر است.

این پروژه که شرکت بریتانیایی راک‌هاپر (Rockhopper) با ۳۵ درصد سهام در آن شریک است، در حال حاضر در مرحله توسعه قرار دارد و هدف آن استخراج نفت خام از مارس ۲۰۲۸ می‌باشد.

دولت آرژانتین اعلام کرد که این شکایت همچنین «تمامی مدیران، روسا، بازرسان، اعضای شورای نظارت، مدیران اجرایی، وکلا، نمایندگان یا اشخاص مجاز دخیل» در این پروژه را هدف قرار خواهد داد.

در بیانیه دولت آرژانتین آمده است: «تقدیم این شکایت، اقدامی مشخص در راستای حفاظت از منابع طبیعی، صیانت از حاکمیت جمهوری آرژانتین بر جزایر مالویناس، جورجیای جنوبی، ساندویچ جنوبی و مناطق دریایی و جزیره‌ای مربوطه محسوب می‌شود، چرا که آنها بخش جدایی‌ناپذیری از قلمرو ملی به شمار می‌روند.»

این اقدام دولت آرژانتین درحالی انجام می گیرد که ایتمار بن گویر وزیر امنیت ملی کابینه رژیم صهیونیستی در توییتی به زبان اسپانیولی نوشت: زمان آن فرا رسیده که اسرائیل آشکارا جزایر مالیوناس را که انگلیس با خشونت از مردم آرژانتین ربود، جزو خاک این کشور به رسمیت بشناسد.

وی افزود: انگلیسی ها به صرف اشغال این قلمرو دلخوش راضی نبوده و با حفاری نفت آن پول مردم آرژانیتن را به جیب می زنند.

خاویر میلی رئیس‌جمهوری آرژانتین، پنج‌شنبه گذشته از قصد خود برای تسریع و تشدید تحریم‌ها علیه شرکت‌های نفتی‌ خبر داد که تحت مجوزهای اعطایی از سوی دولت محلی جزایر مالویناس فعالیت می‌کنند.

در همان روز، میلی همچنین اعلام کرد که طرح ساخت یک پایگاه نظامی-دریایی را در شهر اوشوایا (مرکز استان جنوبی تیرا دل فوئگو، واقع در حدود ۷۰۰ کیلومتری مالویناس) فعال خواهد کرد.

دوشنبه گذشته، میلی به لوئیس کاپوتو وزیر اقتصاد آرژانتین دستور داد تا در تدوین لایحه بودجه سال ۲۰۲۷ که ماه جاری به پارلمان ارائه خواهد شد، به این پروژه اولویت بدهد.

دولت آرژانتین همچنین تاکید کرد: «این اقدامات بخشی از یک سیاست همه‌جانبه است که با هدف تقویت توانمندی‌های دولت آرژانتین برای دفاع از قلمرو خود، حفاظت از منابع طبیعی و حراست از منافع راهبردی آن طراحی شده است.»

مناقشه انگلیس و آرژانتین بر سر جزایر مالویناس (حدود ۶۰۰ کیلومتر دورتر از ساحل جنوبی آرژانتین) سابقه‌ای نزدیک به دو قرن دارد. به طور دقیق‌تر این مناقشه به سال ۱۸۲۰ میلادی باز می‌گردد. انگلیس با وجود فاصله بیش از ۱۲ هزار کیلومتری لندن تا جزایر مورد مناقشه، ادعا می‌کند که یک دریانورد بریتانیایی برای اولین بار در سال ۱۵۹۲ میلادی آنجا را شناسایی و حدود یک قرن بعد در سال ۱۶۹۰ میلادی اولین انگلیسی بر جزایر مزبور گام نهاده است. مطابق این ادعا اولین استقرار فرانسوی‌ها در مالویناس نیز تا سال ۱۷۶۴ محقق نشده است. این کشور مستعمره مالویناس را دو سال بعد به اسپانیا واگذار می‌کند و از آن زمان به بعد این جزایر مورد اختلاف میان انگلیس و اسپانیا و سپس بین انگلیس و آرژانتین قرار گرفته است.

آرژانتین سرانجام جنگی را با بریتانیا برای تصاحب این قلمرو آغاز کرد که با پیروزی انگلیس به پایان رسید.

در سال ۲۰۲۴ مشخص شد که دولت انگلیس در چارچوب حق حاکمیت ادعایی خود بر مجمع‌الجزایر مالویناس آرژانتین قصد دارد دست‌کم ۵۰۰ میلیون بشکه نفت از این منطقه را غارت کند و تخمین زده می‌شود که بیشترین سود این اقدام استثماری به «سهامداران اسرائیل و ایالات متحده» می‌رسد.

برچسب ها: آرژانتین ، اسرائیل ، نفت
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