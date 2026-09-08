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تاریخ انتشار: ۱۷ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۱:۴۰
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شینبائوم در واکنش به نقشه ترامپ: مکزیک مستعمره هیچ کشوری نیست

رئیس‌جمهوری مکزیک رئیس‌جمهوری مکزیک در واکنش به انتشار نقشه‌ای از سوی دونالد ترامپ که مکزیک و چند کشور دیگر را با رنگ‌های پرچم آمریکا نشان می‌داد، بر استقلال و حاکمیت کشورش تأکید کرد و گفت: مکزیک مستعمره و تحت‌الحمایه هیچ کشوری نیست و نخواهد شد.

جوان آنلاین: شینبائوم همزمان با برنامه‌ها و جشن‌های «ماه میهن» که در آستانه سالروز استقلال این کشور برگزار می‌شود، در واکنش به اقدامات و اظهارات اخیر دونالد ترامپ، همتای آمریکایی خود، با پیامی قاطع بر استقلال و حاکمیت مکزیک تأکید کرد.

به گزارش ایرنا، رئیس جمهوری مکزیک با تأکید بر اینکه مکزیک «کشوری آزاد، مستقل و دارای حاکمیت» است، تصریح کرد که سرزمین این کشور مستعمره و تحت‌الحمایه هیچ کشوری نیست و نخواهد شد.

این اظهارات پس از آن مطرح شد که ترامپ تصویری از نقشه‌ای را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد که در آن مکزیک، کانادا، گرینلند، ایسلند و برخی جزایر منطقه کارائیب با رنگ‌های پرچم آمریکا نمایش داده شده بودند؛ اقدامی که واکنش رئیس‌جمهوری مکزیک را در پی داشت.

ترامپ پیشتر نیز در شبکه اجتماعی خود نقشه‌ای منتشر کرده بود که در آن نام «خلیج مکزیک» به «خلیج آمریکا» تغییر یافته بود.

رئیس‌جمهوری آمریکا همچنین تصویر دیگری از ایالت نیومکزیکو منتشر کرد که در آن واژه دوم نام این ایالت خط خورده و کلمه «آمریکا» در زیر آن قرار گرفته بود. کاخ سفید نیز این تصویر را در شبکه اجتماعی ایکس بازنشر کرد.

انتشار تصویر نیومکزیکو چند روز پس از آن صورت گرفت که ترامپ با امضای یک فرمان اجرایی دستور تغییر نام دریاچه انتاریو، یکی از پنج دریاچه بزرگ آمریکای شمالی در مرز آمریکا و کانادا، به «دریاچه آمریکا» را صادر کرد.

ترامپ هفته گذشته نیز در اظهاراتی علیه مکزیک مدعی شده بود که این کشور چیزی برای عرضه به آمریکا ندارد، جز «تاماله‌های تند و گوجه‌فرنگی». رئیس‌جمهوری آمریکا در عین حال اعلام کرده بود که قصد ندارد روابط تجاری با کشور همسایه را متوقف کند.

رئیس‌جمهوری آمریکا در سال ۲۰۲۵ نیز با استفاده از یک فرمان اجرایی، نام «خلیج مکزیک» را به «خلیج آمریکا» تغییر داد؛ اقدامی که از سوی مکزیک مورد اعتراض قرار گرفت.

اظهارات و اقدامات اخیر ترامپ در حالی ادامه دارد که شیِنباوم بر استقلال و حاکمیت مکزیک تأکید کرده و موضع کشورش را در برابر هرگونه دخالت یا اعمال نفوذ خارجی در امور این کشور صراحتاً اعلام کرده است.

برچسب ها: رئیس‌جمهور مکزیک ، ترامپ ، مستعمره
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