سند ملی آمایش سرزمینی ورزش کشور تصویب شد

جوان آنلاین: جلسه شورای عالی آمایش سرزمین، صبح امروز (سه شنبه) با حضور احمد دنیامالی، حمید پورمحمدی رییس سازمان برنامه و بودجه کشور و شینا انصاری رییس سازمان محیط زیست برگزار شد و سند ملی آمایش سرزمینی ورزش کشور به تصویب اعضا رسید.
به گزارش ایرنا، سند آمایش سرزمینی ورزش کشور بعد از ماهها بررسی کارشناسی و بهره گیری از نظرات دستگاههای اجرایی نهایی شد تا جهت عملیاتی شدن در اختیارات شورای برنامه ریزی استان ها قرار بگیرد.
اجرای دقیق آمایش سرزمینی ورزش کشور میتواند نقش مهمی در توزیع متوازن امکانات ورزشی، توسعه زیرساختها، افزایش بهرهوری منابع و تحقق عدالت ورزشی در سراسر کشور ایفا کند و مسیر توسعه ورزش ایران را مبتنی بر ظرفیتها و مزیتهای هر منطقه هموار سازد.
سید مناف هاشمی معاون توسعه مدیریت و منابع، رییس مرکز فناوری، مدیرکل برنامهریزی و مدیرکل بودجه وزارت ورزش و جوانان در جلسه شورای عالی آمایش سرزمین حضور داشتند.