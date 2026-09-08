دفتر اطلاع رسانی دولتی فلسطین در غزه با اشاره به اوضاع بحرانی در این منطقه و به کارگیری سیاست گرسنه کردن عمدی مردم اعلام کرد که ۹۰ درصد ساکنان غزه توان خرید مواد غذایی را ندارند.

جوان آنلاین: دفتر اطلاع رسانی دولتی فلسطین در غزه در بیانیه ای افزود که رژیم صهیونیستی سیاست «گرسنه کردن بی سر و صدای مردم» را در پیش گرفته و مانع ورود ۶۵ درصد از مواد غذایی مورد نیاز به این منطقه شده است.

در این بیانیه تاکید شده که بیش از ۹۰ درصد مردم غزه توان خرید مواد غذایی را ندارند و متکی به کمک ها هستند.

در بخشی از این بیانیه آمده است: قرار بود ۱۹۸ هزار کامیون حامل کمک و مواد غذایی وارد غزه شود که رژیم صهیونیستی تنها اجازه ورود ۶۹ هزار و ۳۸۷ کامیون را داده است.

دفتر اطلاع رسانی دولتی در غزه اضافه کرد که مسئولیت کامل این گرسنگی برنامه ریزی شده بر عهده رژیم صهیونیستی و تمام کشورها و طرف های حامی آن است.

پیش از این، «سیندی مک‌کین» مدیر برنامه جهانی غذای سازمان ملل در مصاحبه با تلویزیون سراسری ژاپن (ان. اچ. کی) در ارتباط با بحران انسانی در نوار غزه گفت: «وضعیت در آن جا فاجعه‌بار و بحران سوءتغذیه بسیار جدی است، مردم از گرسنگی در حال مرگ هستند.»

وی تصریح کرد که برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد، بزرگترین و تنها سازمانی است که قادر به تأمین حجم زیادی از مواد غذایی مورد نیاز غزه است، اما اقدامات نظامی رژیم صهیونیستی مانع از انجام این تلاش‌های بشردوستانه و ارسال مواد غذایی به این منطقه محصور شده است.

مک‌کین تاکید کرد: «در حالی که تفنگ، تانک و دیگر سلاح‌ها به سمت ما نشانه گرفته شده‌اند، ارسال محموله های غذایی به نوار غزه بسیار سخت و دشوار است.»

در ماه‌های اخیر، رژیم صهیونیستی با استفاده از «سازوکار کمک‌رسانی بشردوستانه» که از سوی ایالات متحده آمریکا و با مشارکت تل‌آویو طراحی شده، فلسطینی‌های نیازمند و گرسنه را به مکان‌های خاصی در نوار غزه که محل توزیع مواد غذایی است، هدایت کرده و سپس همین مراکز و مردمی را که در صف غذا هستند، گلوله باران می کند.

این اقدامات وحشیانه و خلاف حقوق بشری رژیم غاصب و کودکش صهیونیستی، توسط بسیاری از کشورها و سازمان‌های بین‌المللی مورد انتقاد قرار گرفته و محکوم شده است.