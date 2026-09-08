خشم سفیر آمریکا از موضع لندن علیه رژیم اسرائیل/آمریکا اقدام خواهد کرد

جوان آنلاین: «مایک هاکبی» در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، موضع انگلیس علیه رژیم صهیونیستی را «تبعیض علیه اسرائیل و مردم یهود» توصیف کرد و گفت که منطق پشت چنین تصمیمی را درک نمیکند.
سفیر آمریکا در فلسطین اشغالی در ادامه با اشاره به تصمیم لندن گفت: این اقدام، مانند پرتاب سنگی است بدون اینکه بدانی کجا فرود خواهد آمد.»
وی گفت که انگلیس کشوری مستقل است و میتواند درباره سیاست خارجی خود تصمیم بگیرد، اما ایالات متحده نیز کشوری مستقل است و میتواند در برابر چنین اقداماتی واکنش نشان دهد.
اظهارات هاکبی در حالی مطرح شده که دولت انگلیس قصد دارد در واکنش به سیاستهای شهرکسازی رژیم صهیونیستی در کرانه باختری، محدودیتهایی را علیه برخی شرکتها و نهادهای مرتبط با این شهرکها اعمال کند؛ اقدامی که با مخالفت دولت آمریکا و شماری از اعضای حزب کارگر حاکم انگلیس مواجه شده است.
بر اساس گزارشها، این اقدامات در نشست روز سه شنبه کابینه انگلیس مورد بررسی قرار خواهد گرفت و پس از آن، وزیر امور خارجه این کشور در پارلمان درباره جزئیات تصمیم دولت لندن بیانیهای صادر خواهد کرد.
تحریمهای مورد بحث شامل محدودیتهای مالی علیه اشخاص یا نهادهای مشخص نخواهد بود، اما میتواند ممنوعیت تجارت با شرکتهای اسرائیلی فعال در شهرکهای کرانه باختری را دربر گیرد.
انگلیس پیشتر نیز در ماه ژوئن همراه با استرالیا، کانادا، نیوزیلند، نروژ و فرانسه، در واکنش به «گسترش بیسابقه شهرکسازی و افزایش خشونت شهرکنشینان در کرانه باختری» تحریمهایی را علیه شهرکنشینان افراطی اعمال کرده بود. این اقدامات یک فرد و ۶ شرکت اسرائیلی را هدف قرار داد.
در همین حال، «بتصلئل اسموتریچ» وزیر دارایی رژیم صهیونیستی نیز در واکنش به موضع انگلیس، خواستار اخراج سفیر این کشور شد و دولت لندن را به «یهودستیزی» متهم کرد.
اسموتریچ در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که «قیمومت انگلیس در اسرائیل به پایان رسیده است.»
از سوی دیگر، وزیر خارجه انگلیس نیز با اشاره به تحولات منطقه و سیاستهای رژیم اسرائیل، بر ضرورت بازنگری در روابط لندن با تل آویو تأکید کرد.
افزایش اختلافات میان واشنگتن و لندن بر سر نحوه مواجهه با سیاستهای رژیم صهیونیستی در حالی صورت میگیرد که فشارهای بین المللی علیه شهرکسازی در کرانه باختری و اقدامات این رژیم در سرزمینهای اشغالی افزایش یافته است.