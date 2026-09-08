شبکه سی ان ان به طرح آمریکا برای کاهش حضور در خاورمیانه و همچنین خسارت های شدید وارد آمده به پایگاه های این کشور بر اثر حملات ایران اشاره کرد.

جوان آنلاین: شبکه سی ان ان گزارش داد، مسئولان نظامی و اطلاعاتی آمریکا در حال بررسی کاهش حضور این کشور در خاورمیانه هستند. بعد از حملات ۱۱ سپتامبر آمریکا به صورت زیادی شبکه تأسیسات نظامی و اطلاعاتی خود را گسترش داد.

بر اساس این گزارش، هدف از این اقدام تقویت توانمندی برای ورود به جنگ ها و انجام حملات علیه شش کشور یعنی عراق، افغانستان، سوریه، ایران، یمن و لیبی بود.

در این گزارش آمده است: جنگ اخیر با ایران نقاط ضعیف عمیق زیر ساخت های آمریکا در منطقه را افشا کرد. بسیاری از پایگاه های نظامی آمریکا هدف حملات پی در پی ایران قرار گرفت. این کشور ضعف پایگاه های آمریکا در برابر حملات موشکی و پهپادی را افشا کرد.

بر اساس این گزارش، مسئولان آمریکایی اعتراف کرده اند که مقر سیا در ریاض بر اثر حمله ایران به صورت کامل منهدم شده است. به تأسیسات نظامی آمریکا در بحرین، قطر، عربستان و کویت نیز آسیب های شدیدی وارد آمده است.