یک مقام یمنی: حمله به اردوگاه الودیعه ضربه ای استراتژیک به عربستان زد

معاون وزیر اطلاع رسانی یمن حمله نیروهای مسلح این کشور به مرکز فرماندهی ائتلاف سعودی در اردوگاه الودیعه را ضربه استراتژیک به عربستان خواند و تصریح کرد که ریاض در پنهان کردن نتایج این حمله نات

جوان آنلاین: محمد منصور معاون وزیر اطلاع‌رسانی در گفتگو با شبکه المسیره، اعلام کرد که حمله نیروهای مسلح یمن به اردوگاه «الودیعه»، ضربه‌ای استراتژیک به سیستم بسیج و تسلیحاتی عربستان سعودی بوده است. وی خاطرنشان کرد که زمان‌بندی این حمله با یک جنایت از سوی عربستان همزمان شد که حدود نیم ساعت پیش از پخش تصاویر این عملیات توسط نیروهای مسلح، منافعی را در استان الجوف هدف قرار داده بود.

محمد منصور تصریح کرد که عربستان سعودی تلاش کرد با ارتکاب این جنایت، ابعاد و بازتاب عملیات الودیعه را تحت‌الشعاع قرار دهد، اما حجم تلفات و خسارات در این اردوگاه، این کشور را در پنهان کردن نتایج ضربه ناتوان ساخت.

منصور توضیح داد که الودیعه یک هدف نظامی معمولی نبود، بلکه یکی از بارزترین کانون‌های مرتبط با تسلیح و برنامه‌ریزی برای تشدید تنش از سوی عربستان به شمار می‌رفت. وی اشاره کرد که این عملیات، کامیون‌های حامل تسلیحات، فرماندهان و اتاق فرماندهی و کنترل را هدف قرار داده و این اردوگاه را از خدمت خارج کرده است.

این مقام یمنی حملات مذکور را نشان‌دهنده سطح عملکرد نظامی پیشرفته‌ای دانست که نیروهای مسلح یمن به آن دست یافته‌اند. وی افزود که این حمله نشان داد یمن با آمادگی کامل وارد این مرحله شده است و شعار «محاصره در برابر محاصره و تشدید در برابر تشدید» که از سوی سید عبدالملک بدرالدین الحوثی اعلام شد، نه فقط متکی بر توان موشکی و پهپادی، بلکه مبتنی بر آمادگی ایمانی، اخلاقی، انسانی و لجستیکی است.

منصور با اشاره به اینکه رسانه جنگی به عنصری اساسی در عملیات‌های نظامی تبدیل شده است، تصاویر مستندِ ضربات اخیر را ستود و گفت این نوع مستندسازی تأثیر عمیقی بر حافظه سعودی و صهیونیستی گذاشته و رسانه‌های آمریکایی، انگلیسی و فرانسوی را نیز وادار به پوشش سطح عملیات‌های یمن کرده است.

وی افزود که رسانه جنگی دیگر صرفاً ناقل خبر عملیات‌ها نیست، بلکه به بخشی از میدان نبرد تبدیل شده است. وی با اشاره به دقت تصویربرداری و صداقت در مستندسازی ضربات، تأکید کرد که این امر تضعیف روایت رسانه‌ای عربستان و سکوت مزدوران را به دنبال داشته است.

منصور معتقد است که عربستان در زمینه برنامه‌ریزی و مدیریت رویارویی دچار سردرگمی است و با وجود هزینه کردن ۴ میلیارد دلار برای خرید تسلیحات، هم‌زمان با ایران، چین، مصر و ترکیه برای میانجی‌گری با صنعا تماس می‌گیرد.

وی خاطرنشان کرد که عربستان حدود ۱۰ روز پیش از آمریکا درخواست کرده بود تا در یک حمله نظامی همه‌جانبه با این کشور همکاری و مداخله کند، اما اطلاعات نشان داد که واشنگتن به دلیل تجربه قبلی‌اش با نیروهای مسلح یمن، در این زمینه احتیاط به خرج داده است.

معاون وزیر اطلاع رسانی یمن همچنین به چرخش عربستان میان ائتلاف‌های مختلف اشاره کرد و گفت که این کشور از ائتلاف با آمریکا به ائتلاف با بنگلادش و بحرین روی آورده که این امر حاکی از وضعیت گیجی و بی‌هدفی آن است.

منصور توضیح داد که عربستان از سطح عملکرد نظامی یمن در جبهه‌های تعز و ساحل، و همچنین از ضربات دقیقی که تجمعات و مواضع نظامی‌اش را هدف قرار داد، غافلگیر شد.

منصور تصریح کرد که عربستان از زمان آغاز تجاوز در سال ۲۰۱۵، به سیاست ایجاد ارعاب از طریق هدف قرار دادن خانه‌ها، بیمارستان‌ها و اهداف غیرنظامی متکی بوده و این رویه را تا زمانی که یمن ابتکار عمل را به دست بگیرد، ادامه داده است. وی یادآور شد که عربستان اکنون درک کرده است که حضورش در یمن به پایان راه نزدیک شده و به ناچار باید از آن خارج شود.

این مقام یمنی در عین حال این احتمال را مطرح کرد که فشار تل آویو اسرائیل، به‌ ویژه در ارتباط با شهر «المخا»، ممکن است عربستان را به سوی تشدید بیشتر سوق دهد. وی هشدار داد که استمرار این مسیر به معنای «خودکشی» در رویارویی با حاکمیت، ملت و ارتش یمن است.

وی به سکوت عربستان در قبال نتایج ضرباتی که تأسیسات آرامکو را هدف قرار داد پرداخته و گفت اخبار مربوط به آن به‌ جای رسانه‌های سعودی، از طریق مطبوعات خارجی منتشر می‌شود که این امر بازتاب‌دهنده میزان آشفتگی در درون عربستان است.

منصور در پایان تأکید کرد که یمن تلاش داشت اوضاع را از طریق اجرای توافقات از جمله توقف تجاوز، لغو محاصره، پرداخت غرامات، آزادی اسرا و عدم حمایت از نیروهای تروریستی حل‌ و فصل کند، اما استمرار تنش‌افزایی از سوی عربستان همه‌چیز را به مسیر دیگری کشاند.