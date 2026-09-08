حمله رژیم اسرائیل به مناطق مختلف نوار غزه/یک فلسطینی مجروح شد

جوان آنلاین: یک مرد فلسطینی در منطقه «مواصی» واقع در خان یونس در جنوب نوار غزه بر اثر آتش توپخانه ارتش رژیم اسرائیل زخمی شد.
بر اساس این گزارش، جنوب مواصی در خان یونس هدف تانکهای ارتش رژیم صهیونیستی قرار گرفت که بر اثر اصابت گلوله به نزدیکی چادرهای محل اسکان آوارگان در این منطقه، وحشت گستردهای بین آوارگان به وجود آمد.
این گزارش همچنین حاکیست که آتش سنگین تانکهای ارتش رژیم صهیونیستی شهر رفح را هدف قرار داد.
ارتش رژیم اسرائیل همچنین به وسیله قایقهای توپدار در دریا، شمال شهر غزه را هدف قرار داد.
در شهر غزه نیز تانکهای ارتش رژیم صهیونیستی، بخش شرقی شهر را زیر آتش سنگین خود قرار دادند.
رژیم صهیونیستی هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) جنگ علیه نوار غزه را با دو هدف اصلی از بین بردن جنبش حماس و بازگرداندن اسیران صهیونیست از این منطقه آغاز کرد، اما در رسیدن به این اهداف شکست خورد و ناچار شد به توافق با جنبش حماس برای تبادل اسیران روی بیاورد.
جنبش مقاومت اسلامی حماس روز پنجشنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۴ با صدور بیانیهای به طور رسمی دستیابی به توافق پایان جنگ در نوار غزه و تبادل اسرا را اعلام کرد.
ارتش رژیم صهیونیستی نیز ظهر جمعه ۱۸ مهر ۱۴۰۴ به صورت رسمی از اجرایی شدن آتشبس در نوار غزه خبر داد اما همچنان به کارشکنی در اجرای آن ادامه میدهد.
تجاوز رژیم صهیونیستی به نوار غزه با حمایت آمریکا علاوه بر نسلکشی فلسطینیها، ویرانی گستردهای بر جای گذاشت که منجر به نابودی ۹۰ درصد زیرساختهای نوار غزه شده است و سازمان ملل متحد هزینه بازسازی این خسارتها را حدود ۷۰ میلیارد دلار برآورد کرده است.