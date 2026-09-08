شنیده شدن صدای انفجارهای قوی در پایتخت اوکراین

جوان آنلاین: رسانه های غربی اعلام کردند که این انفجارها پس از اعلام هشدار حمله هوایی توسط ارتش در شهر کی‌یف به گوش رسید به گونه ای که باعث به صدا درآمدن آژیر ماشین‌ها در مرکز شهر شد.

سرویس اورژانس اوکراین اواخر روز دوشنبه اعلام کرد که روسیه پس از پایان سه روز توقف حملات به دلیل بازدید نماینگان آمریکا از پایتخت اوکراین، حملات خود به کی‌یف را از سر گرفته است.

ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دستور توقف سه روزه حملات مسکو به کی‌یف را در حالی صادر کرد که استیو ویتکاف و جرد کوشنر، فرستادگان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در روزهای شنبه و یکشنبه از پایتخت‌های روسیه و اوکراین بازدید کردند.

سرویس اورژانس دولتی اوکراین در تلگرام نوشت: روس‌ها با پهپاد به مناطق بوریسپیل و فاستیو حمله کردند.

اداره نظامی شهر کی‌یف نیز اعلام کرد که به دلیل تهدید حمله پهپادی «دشمن»، در پایتخت هشدار حمله هوایی اعلام صادر شده است و از ساکنان خواست که پناه بگیرند.

خبرگزاری تاس پیش از این تأیید کرده بود که مهلت توقف حملات هوایی به پایان رسیده است.

این درحالیست که ویتکاف از پیشرفت در مذاکرات با اوکراین و روسیه خبر داد و چشم‌انداز احیای مذاکرات صلح سه‌جانبه برای پایان دادن به درگیری را مثبت ارزیابی کرد.