آدیداس بابت استفاده از سرباز اسرائیلی در تبلیغاتش وادار به عذرخواهی شد

جوان آنلاین: با اعلام این مطلب نوشت: در این تبلیغ، یک سرباز پیشین ارتش اسرائیل که یک پای خود را در جنگ از دست داده بود برای معرفی طرح فروش تککفش آدیداس حضور داشت.
آدیداس دیروز (دوشنبه) در بیانیهای اعلام کرد: میدانیم تصویری که به تازگی در یکی از فعالیتهای تبلیغاتی تیم محلی ما استفاده شد، نگرانیها و واکنشهای شدیدی را به دنبال داشته است.
این شرکت مدعی شد: هدف هرگز ایجاد ناراحتی یا توهین نبود و از هر کسی که تحت تاثیر این اقدام قرار گرفته است، عذرخواهی میکنیم.
آدیداس همچنین تاکید کرد که این تبلیغ ابتکاری در سطح محلی بوده و بخشی از یک کارزار جهانی این شرکت محسوب نمیشود.
فعالان حامی فلسطین از تصمیم آدیداس برای حضور یک سرباز پیشین اسرائیلی در تبلیغی با محوریت افراد دچار قطع عضو انتقاد کردند و آن را در مقایسه با هزاران فلسطینی که در جریان جنگ اسرائیل در غزه اعضای بدن خود را از دست دادهاند، مورد اعتراض قرار دادند.
خاویر باردم بازیگر اسپانیایی نیز از جمله چهرههایی بود که از مصرفکنندگان خواست در اعتراض به این تبلیغ، آدیداس را تحریم کنند.