عربستان حمله یمن به تاسیسات خود را تایید کرد

جوان آنلاین: وزارتخانه انرژی عربستان اعلام کرد که تاسیسات انرژی این کشور در جنوب هدف قرار گرفته و آتش سوزی ناشی از آن باعث تعطیلی موقت برخی از بخش‌ها شده است.

این وزارتخانه در بیانیه ای تاکید کرد که این حملات منجر به زخمی شدن تعدادی از شهروندان و افراد مقیم در عربستان شده و طرف های ذیربط در حال مهار و ارزیابی خسارت هستند تا فعالیت و سلامتی تاسیسات تضمین شود.

در این راستا، عربستان در بیانیه ای اعلام کرد که حملات انصارالله یمن به مناطق غیرنظامی در ابها، خمیس مشیط، جازان و نجران را محکوم می کند.

در این بیانیه آمده است: بار دیگر تاکید می کنیم که سیاست های خصمانه و رفتارهای جنایتکارانه انصارالله در تهدید امنیت یمن را نمی پذیریم.

ریاض افزود: بر اساس قوانین بین المللی، با هرگونه تجاوز علیه خاک و امنیت خود مماشات نخواهیم کرد و نسبت به تداوم حملات انصارالله علیه غیرنظامیان و تاسیسات غیرنظامی هشدار می دهیم.

عربستان همچنین بر لزوم توقف حملات انصارالله و امنیت دریانوردی تاکید کرد.

صبح امروز منابع خبری یمن از حملات موشکی نیروهای مسلح این کشور به پالایشگاه جیزان در جنوب غربی عربستان سعودی و کاهش ارزش سهام شرکت نفتی آرامکو در پی این حملات خبر دادند.

تصاویر منتشر شده از سوی سامانه فرمز (FERMS) اداره کل ملی هوانوردی و فضا آمریکا (ناسا) نشان می‌دهد که موشک‌های یمنی صبح امروز به پالایشگاه جیزان برخورد کرده‌اند و ۲ آتش‌سوزی جداگانه در این تاسیسات در حال شعله‌ور شدن است.

در این زمینه، پایگاه خبری «عرب ژورنال» ‌ از کاهش ۰.۲ درصد سهام شرکت آرامکوی عربستان پس از حمله به پالایشگاه جیزان خبر داد و افزود: سهام شرکت آرامکوی عربستان روز سه‌شنبه در بحبوحه تشدید نگرانی‌ها پس از گزارش حمله به پالایشگاه جیزان، ۰.۲ درصد کاهش یافت.

بر اساس این گزارش، سهام شرکت پتروشیمی ینبع نیز ۴.۱ درصد کاهش یافت که نشان‌دهنده تاثیر تشدید عملیات نظامی در منطقه بر بخش نفت عربستان است.

عرب ژورنال ادامه داد: این کاهش‌ها در حالی رخ می‌دهد که تصاویر ماهواره‌ای و ویدیوهای منتشر شده در فضای مجازی، آتش‌سوزی‌های گسترده‌ای را در پالایشگاه آرامکو در جیزان در جنوب غربی عربستان پس از حملات جدید نیروهای مسلح یمن به این تاسیسات نشان می‌دهند.

به نوشته این پایگاه خبری، نگرانی سرمایه‌گذاران از پیامدهای حملات مداوم به تاسیسات نفتی عربستان سعودی افزایش یافته است.