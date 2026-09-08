امیل لحود: مقاومت تنها راه حل در برابر دشمن صهیونیستی است

رئیس جمهور سابق لبنان گفت: مقاومت تنها راه حل در برابر دشمن صهیونیستی است، برای اینکه لبنان به طور یکجانبه کوتاه آمده در حالی که دشمن به تجاوز خود ادامه می‌دهد.

جوان آنلاین: «امیل لحود» در نامه تسلیتی خطاب به خانواده‌های شهدای جنوب لبنان نوشت: «مایه تاسف است که ما باید تقریبا" هر هفته این کلام را تکرار کنیم، در حالی که غرب به ویژه آمریکا که قرار است ضامن توافقات آتش‌بس باشد، نظاره‌گر است و توافقات فقط روی کاغذ باقی مانده‌اند.»

وی افزود: از زمانی که با این دشمن، پای میز مذاکره نشستیم، به حملات خود ادامه داده و از هدف قراردادن هیچ غیرنظامی‌ دریغ نکرده است، چه برسد به سوزاندن زمین‌ها و تخریب روستاها با بولدوزر.

رئیس جمهور سابق لبنان اضافه کرد:‌ این دشمن، گسترش حملات خود را متوقف نکرده و نخواهد کرد زیرا فقط به منطق زور اعتقاد دارد.

وی گفت: این سخن، ممکن است برای برخی که به دلایل سیاسی داخلی سعی دارند خود را متقاعد کنند که تسلیم شدن در برابر این دشمن، تحت پوشش صلح، تنها راه نجات است، خوشایند نباشد.

لحود تاکید کرد: معتقدیم که مقاومت همراه با قطع تمام روابط با دشمن صهیونیستی تا زمانی که آنچه را که قبلا" توافق شده بود، اجرا کند، تنها راه حل است، زیرا لبنان به طور یکجانبه امتیاز داده است و این، بدترین نتیجه ممکن است و دلیلش آن چیزی است که در آوارگی، ویرانی و مرگی مشاهده می کنیم.

وی افزود: اگر برخی متقاعد شده‌اند که قدرت ما در ضعف ما و در پذیرش وضع موجود نهفته است، پس بگذارید حداقل را بپذیرند و آن، بازگشت به وضع موجود آتش‌بس، به جای ادامه تسلیم شدن در برابر سیاست زمین سوخته که توسط اسرائیلی‌ها اعمال می‌شود، است.

رئیس جمهور سابق لبنان اظهارداشت: دشمن صهیونیستی در تلاشی ناموفق برای سلب جایگاه مردم لبنان به عنوان یک ملت مقاوم که مردم جنوب به دست آورده‌اند، تلاش می کند.

به گزارش ایرنا، رژیم صهیونیستی از دوم مارس، حمله گسترده‌ای را علیه لبنان آغاز کرد که علاوه بر شهادت و زخمی‌شدن شماری از شهروندان لبنانی، بیش از یک میلیون نفر هم آواره شده‌اند و همچنان بخش‌هایی در جنوب این کشور در اشغال این رژیم است.

در همین حال، لبنان و رژیم صهیونیستی ماه گذشته با میانجی‌گری آمریکا «توافق چارچوب» امضا کردند؛ توافقی که هدف آن پایان دادن به جنگ میان رژیم اسرائیل و حزب‌الله عنوان شده است. این توافق پس از چند دور مذاکرات مستقیم میان دو طرف در واشنگتن حاصل شد.

در عین حال، این توافق با انتقاداتی نیز روبه‌رو شده است. منتقدان به ابهام در وضعیت حقوقی توافق و نبود جدول زمانی مشخص برای خروج نیروهای صهیونیست اشاره می‌کنند.