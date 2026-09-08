جوان آنلاین: مارک وارنر روز دوشنبه در یک پیام ویدیوئی در رسانه اجتماعی ایکس استدلال کرد که «جنگ انتخابی علیه ایران که دونالد ترامپ آغاز کرد، ۱۰۰ میلیارد دلار برای آمریکاییها هزینه داشته است و هر دو دقیقه، ۱ میلیون دلار دیگر به این هزینه اضافه میشود.»
وی افزود: اگر این پیام من را می بینید، این برآورد یعنی یک ساعت دیگر، ۳۰ میلیون دلار دیگر به هزینه این جنگ اضافه خواهد شد و ما چه بدست آوردیم؟ هیچ یک از اهدافی که ترامپ برای این جنگ انتخابی تعیین کرده، محقق نشده است.
وارنر ادامه داد: زمانی که جنگی انتخابی را بدون هیچ برنامه، استراتژی، متحد و راهی برای خروج شروع میکنید، نتیجه آن اینگونه می شود. بایستید، صحبت کنید و مقابله کنید.
به گزارش ایرنا، به دنبال تجاوز نظامی مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران بسیاری از قانونگذاران ایالات متحده نسبت به این اقدام اعتراض کردند و از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خواستند تا هر چه سریعتر به این جنگ پایان دهد.
در همین ارتباط چاک شومر رهبر دموکراتهای مجلس سنای آمریکا در اظهاراتی با انتقاد از تجاوز نظامی مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران، تاکید کرد: جنگ غیرعقلانی ترامپ در ایران سفره آمریکاییها را کوچک کرده است.