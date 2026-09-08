شکایت کیفری از وزیر خارجه رژیم اسرائیل در آستانه سفر به اسلوونی

همزمان با سفر مورد انتظار وزیر خارجه رژیم اسرائیل، به لیوبلیانا پایتخت اسلوونی، شکایتی کیفری علیه او به دلیل دست داشتن در اقدامات جنایتکارانه در جریان جنگ غزه، در دادستانی و پلیس این شهر ثبت شد.

جوان آنلاین: بنیاد غیرانتفاعی «هند رجب» اعلام کرد که همزمان با سفر مورد انتظار گیدعون سعر وزیر خارجه رژیم اسرائیل، به لیوبلیانا در این هفته، علیه او به اتهام ارتکاب جنایات جنگی، اقدامات نسل‌کشی و شکنجه در غزه، شکایت کیفری در اسلوونی ثبت کرده است. این شکایت در دادستانی منطقه‌ای لیوبلیانا و پلیس این شهر ثبت شده است.

این بنیاد دیروز (دوشنبه/۱۶ شهریور) با استناد به اطلاعات ارائه شده از سوی «جنبش حقوق فلسطینیان»، یک ابتکار اجتماعی و گروه همبستگی در اسلوونی، اعلام کرد که سعر قرار است این هفته در مراسم افتتاح سفارت جدید رژیم اسرائیل در لیوبلیانا شرکت کند.

در این شکایت، سعر به داشتن مسئولیت کیفری در قبال چندین اقدام در جریان جنگ رژیم اسرائیل در غزه متهم شده است از جمله حمله به بیمارستان کمال عدوان در شمال غزه در سال ۲۰۲۴ (۱۴۰۳ خورشیدی) و بازداشت و ادامه حبس دکتر حسام ابوصافیه مدیر این بیمارستان.

این بنیاد همچنین عنوان کرده است که سعر در تخریب و اشغال غزه، آواره کردن گسترده غیرنظامیان و محدود کردن دسترسی مردم به غذا، آب، سوخت و تجهیزات پزشکی نقش داشته است.

بنیاد هند رجب اعلام کرد این شکایت بر اساس قوانین اسلوونی و برخی اسناد حقوقی بین‌المللی، از جمله کنوانسیون چهارم ژنو، اساسنامه رم دیوان کیفری بین‌المللی و کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه شکنجه تنظیم شده است.

این سازمان غیرانتفاعی از مقام‌های اسلوونی خواست درباره این اتهامات تحقیق کنند و اقداماتی را برای اطمینان از این موضوع انجام دهند که ساعر نتواند با استناد به جایگاه دیپلماتیک خود از پاسخگویی در برابر اتهامات مطرح شده فرار کند.

دیاب ابوجحجه مدیرکل بنیاد هند رجب در بیانیه‌ای گفت: هیچ مقام دولتی به دلیل مقام بالای خود بالاتر از قانون قرار نمی‌گیرد.

او افزود : این بنیاد از مقام‌های اسلوونی می‌خواهد درباره مسئولان جنایت علیه فلسطینیان، تحقیق کنند.