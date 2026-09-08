خبرگزاری فرانسه نوشت که همزمان با تشدید جنگ تجاری بین آمریکا و کانادا، اعمال تعرفه‌های تلافی‌جویانه اتاوا بر واردات میلیاردها دلار محصولات همسایه جنوبی آمریکایی از امروز آغاز شد.

جوان آنلاین: اعمال عوارض گمرکی ۱۵، ۲۵ و ۵۰ درصدی بر واردات ۲۰ میلیارد دلار از کالاهای آمریکایی شامل محصولات فولادی، آلومینیومی و همچنین لبنی مانند پنیر می‌شود؛ هر چند که کانادا برخی از محصولات دریایی را از فهرست اولیه حذف کرده است.

واکنش تلافی جویانه اتاوا چند هفته پس از آن انجام می شود که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، به دلیل آنچه واشنگتن «رفتار تبعیض‌آمیز» علیه صنایع الکل، خودرو و لبنیات کشورش خواند، تعرفه‌های ۵۰ درصدی بر محصولات کانادایی با ارزش مشابه اعمال کرد.

تعرفه‌های آمریکا اقلامی مانند چوب هاکی و سیمان را تحت تأثیر قرار داده و حدود ۵.۵ درصد از صادرات کانادا به این کشور را در بر می گیرد.

دیشب (۱۶ شهریور) نیز ترامپ تهدید کرد که مانع از فروش تولیدات شرکت هواپیمایی بمباردیه کانادا در آمریکا می شود مگر اینکه این شرکت هواپیماسازی مستقر در کبک، تولید خود را به آمریکا منتقل کند.

در حال حاضر هزاران هواپیمای ساخت شرکت بمباردیه در پروازهای داخلی شرکت های هواپیمایی آمریکا فعالیت می‌کنند.

این شرکت کانادایی در بیانیه‌ای از ایجاد «ده‌ها هزار شغل در سراسر آمریکا» و «اشتغال مستقیم» در بیش از ۲۰ ایالت، از جمله کانزاس، تگزاس، آریزونا و کالیفرنیا، خبر داد.

این شرکت یادآور شد که به همراه تامین کنندگان سالانه بیش از ۲.۵ میلیارد دلار هزینه کرده و زنجیره تأمین آن «از تقریباً ۲ هزار و ۸۰۰ شرکت آمریکایی در ۴۷ ایالت تشکیل شده است.»