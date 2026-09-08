بر اساس نظرسنجی انجام شده توسط موسسه تحقیقاتی اینفراتست دایمپ(Infratest dimap )، حدود ۹۰ درصد آلمانی‌ها از عملکرد دولت فدرال، شامل بلوک اتحادیه دموکرات مسیحی/اتحادیه سوسیال مسیحی (CDU/CSU) و حزب سوسیال دموکرات آلمان (SPD) ناراضی هستند.

جوان آنلاین: این نظرسنجی نشان می دهد که ۸۸ درصد از شرکت کنندگان در این نظرسنجی تا حدودی یا کاملاً از عملکرد دولت آلمان ناراضی هستند، در حالیکه فقط ۱۰ درصد آنها از عملکرد دولت این کشور رضایت دارند.

نارضایتی عمدتاً متوجه حزب دموکرات مسیحی به رهبری فریدریش مرتس صدراعظم آلمان است.

در میان پاسخ‌دهندگان ناراضی، ۶۳ درصد بیشترین نارضایتی را از حزب دموکرات مسیحی‌ داشتند، در حالی که ۲۲ درصد از حزب سوسیال دموکرات آلمان و ۷ درصد از اتحادیه سوسیال مسیحی ناراضی بودند.

این نظرسنجی نشان داد که تنها ۱۴ درصد مردم آلمان به توانایی مرتس برای هدایت موفقیت‌آمیز این کشور در عبور از چالش‌های پیش رو ابراز اطمینان کردند.

به گزارش ایرنا، پیش از این گزارش ها حاکی از این امر بود که صدراعظم آلمان در پی تشدید فشارهای اقتصادی و نارضایتی فزاینده عمومی، در تازه‌ترین نظرسنجی به پایین‌ترین رتبه محبوبیت در میان ۲۰ سیاستمدار برتر این کشور سقوط کرده و حتی در میان حامیان سنتی جریان محافظه‌کار نیز با کاهش قابل‌توجه حمایت مواجه شده است.

نظرسنجی روزنامه آلمانی «بیلد» نشان داد که فریدریش مرتس صدراعظم آلمان در رتبه‌بندی محبوبیت ۲۰ سیاستمدار برتر این کشور به آخرین رتبه سقوط کرده است. مرتس از رتبه ۱۸ به ۲۰ سقوط کرد و با کسب تنها ۲۸.۹ امتیاز، به نامحبوب‌ترین سیاستمدار آلمان تبدیل شد.

پیشتر یک نظرسنجی که توسط روزنامه بیلد ام زونتاگ، روزنامه یکشنبه (۶ اردیبهشت) انجام شد، نشان داد که ۷۰ درصد از رای‌دهندگان واجد شرایط از عملکرد مرتس ناراضی و تنها ۲۱ درصد راضی هستند. ۷۳ درصد از افراد مورد بررسی از ائتلاف راست میانه دموکرات مسیحی و سوسیال دموکرات ناراضی هستند، در حالی که تنها ۲۰ درصد رضایت خود را از دو حزب ابراز کردند.