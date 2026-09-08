کره شمالی رزمایش نظامی پنج روزه آمریکا، ژاپن و کره جنوبی را محکوم کرد و نسبت به عواقب فعالیت‌های نظامی فزاینده تحریک‌آمیز واشنگتن در شبه جزیره کره هشدار داد.

جوان آنلاین: طبق اعلام فرماندهی اقیانوس آرام آمریکا، چهارمین دوره رزمایش موسوم به «لبه آزادی» با مراسم افتتاحیه در پایگاه هوایی یوکوتا در ژاپن آغاز شد و تا جمعه ادامه خواهد داشت.

این رزمایش‌ها در آب‌های بین‌المللی و حریم هوایی جنوب کره جنوبی و همچنین در تأسیسات نظامی و پست‌های فرماندهی در ژاپن انجام می‌شود.

رزمایش «لبه آزادی» بر قابلیت همکاری در حوزه‌های هوایی، دریایی و سایبری، همراه با دفاع هوایی و موشکی یکپارچه تمرکز دارد.

کره جنوبی این رزمایش را دفاعی توصیف کرده و هدف آن را تقویت قابلیت‌های بازدارندگی و واکنش در برابر تهدیدات هسته‌ای و موشکی کره شمالی دانسته است.

با این حال، کره شمالی این رزمایش‌های سه‌جانبه را به عنوان تهدیدی برای خود و سایر کشورهای منطقه محکوم کرد.

در بیانیه وزارت دفاع کره شمالی که توسط خبرگزاری مرکزی کره (KCNA) منتشر شد، پیونگ یانگ واشنگتن را به دنبال کردن «اقدامات تحریک آمیز نظامی» متهم کرد و قول داد که «اقدامات واکنشی» را انجام دهد.

کیم سونگ جی وزیر دفاع کره شمالی در این بیانیه به اقدامات نظامی بی‌ملاحظه آمریکا و کشورهای حامی آن با هدف ایجاد یک رویارویی نظامی جدی و احتمال درگیری در شبه جزیره کره اشاره کرد.

به گزارش این خبرگزاری، وی همچنین «به صورت جدی» در مورد «عواقب ناشی از آنها» هشدار داد.

در این بیانیه‌ آمده است که هیچ تغییری در سیاست پیونگ یانگ برای پاسخ به اقدامات خصمانه آمریکا ایجاد نخواهد شد.

این رزمایش‌ها درحالی برگزار می شود که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هفته گذشته اعلام کرد به پیت هگست وزیر جنگ این کشور دستور داده است تا رزمایش‌های نظامی دوجانبه برنامه‌ریزی شده میان آمریکا و کره جنوبی را «به طور قابل توجهی کاهش دهد»، و به عواقب این رزمایش ها و رابطه‌اش با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی، اشاره کرد.

ترامپ گفت که این رزمایش‌ها پیامی «نامناسب و خصمانه» به پیونگ یانگ ارسال می کند.