کد خبر: 1378267
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تاریخ انتشار: ۱۷ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۰:۰۳
بين‌الملل » اخبار كلی

سفیر ایران در آلمان: اقدام ضدایرانی غرب در شورای حکام، بی‌قانونی در پی بی‌قانونی است

آلمان سفیر جمهوری اسلامی ایران در آلمان با مرور اقدامات غیرقانونی غرب در پرونده هسته‌ای ایران، تحرکات تازه آنها در شورای حکام برای صدور قطعنامه ضدایرانی را «بی‌قانونی در پی بی‌قانونی» توصیف کرد.

جوان آنلاین: مجید نیلی با انتشار پیامی که نسخه‌ای از آن در اختیار ایرنا قرار گرفت، نوشت: «در سپتامبر ۲۰۲۵، سه کشور اروپایی با فعال‌سازی غیرقانونی اسنپ‌بک، مدعی بازگشت تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران شدند. اکنون می‌خواهند موضوع ایران را دوباره به شورای امنیت ارجاع دهند!»

سفیر کشورمان با اشاره به تناقض این اقدام با ادعای پیشین طرف‌های اروپایی افزود: «اگر آن تحریم‌ها بازگشته‌اند، این ارجاع چه معنایی دارد؟ واقعاً خودشان می‌دانند چه می‌کنند؟»

نیلی در این پیام تأکید کرد: «بی‌قانونی در پی بی‌قانونی‌های مکرر.»

نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه در وین آغاز شد و بر اساس گزارش‌ها، ایالات متحده و سه کشور اروپایی انگلیس، فرانسه و آلمان در تلاش هستند تا در این نشست قطعنامه جدیدی را علیه ایران به تصویب برسانند.

نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در وین نیز پیش‌تر در واکنش به این تحرکات، تلاش دوباره غرب برای ارسال موضوع هسته‌ای ایران به شورای امنیت را نشانه شکست «توهم اسنپ‌بک» دانسته بود.

این نمایندگی تأکید کرده بود: «ظاهراً خودشان هم به اسنپ‌بک و بازگرداندن موضوع هسته‌ای ایران به دستورکار شورای امنیت که قبلاً انجام داده و کلی تبلیغش را می‌کردند، اعتقادی ندارند.»

اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه نیز روز دوشنبه در نشست خبری، آمریکا و رژیم صهیونیستی را مسئول وضعیت ایجادشده برای دسترسی‌های آژانس به تأسیسات هسته‌ای ایران دانست و گفت: «خودشان این مسیر را مسدود کردند و الان ایران را به خاطر عدم امکان دسترسی آژانس به تأسیسات هسته‌ای ایران شماتت می‌کنند. این نقض غرض است.»

وی درباره تلاش تازه غرب در شورای حکام تصریح کرد: «اقدام سه کشور اروپایی و آمریکا قطعاً نشانه بدنیتی است و نشان می‌دهد که به دنبال تشدید اوضاع هستند. حتماً جمهوری اسلامی ایران در قبال هر اقدام نسنجیده‌ای از طرف سه کشور اروپایی و آمریکا، تدابیر لازم را خواهد اندیشید.»

سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: «ما بارها به سه کشور اروپایی توصیه کرده‌ایم که از این حکمت ایرانی واقعاً درس بگیرند: آزموده را آزمودن خطاست.»

برچسب ها: آلمان ، شورای حکام ، هسته ای
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