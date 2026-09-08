اعلام آمادگی چین برای همکاری با کشورهای منطقه جهت تامین صلح و آرامش

جوان آنلاین: بر اساس گزارش رسانه های چین، لی کیانگ به محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آلثانی که در یک سفر رسمی دو روزه در چین حضور دارد، گفت: چین از تلاشهای میانجیگری قطر در مسائل خاورمیانه حمایت میکند و آماده همکاری با قطر و سایر کشورهای منطقه و همچنین جامعه بینالمللی جهت حرکت به سمت تامین صلح و آرامش زودهنگام در منطقه است.
لی کیانگ گفت قطر «شریک راهبردی مهم» چین در خاورمیانه و منطقه خلیج فارس است و پکن «آماده همکاری با قطر برای افزایش بیشتر ارتباطات و هماهنگی، حمایت قاطع از یکدیگر در مورد مسائل مربوط به منافع اصلی دوجانبه و پیشبرد روابط دوجانبه برای ارائه مزایای بیشتر به مردم دو کشور است.
وی با تأکید بر اینکه دو طرف همسویی در زمینه استراتژیهای توسعه را تقویت میکنند، گفت: چین از سرمایهگذاری قطر استقبال میکند و از سرمایهگذاری بیشتر شرکتهای چینی در قطر برای بهبود کیفیت و کارایی سرمایهگذاری دو طرفه حمایت میکند.
نخست وزیر چین گفت که امیدوار است قطر «به ایجاد یک محیط توسعه سالم برای شرکتهای چینی و حفظ امنیت شهروندان، نهادها و پروژههای چینی در قطر ادامه دهد.»
به گزارش خبرگزاری قطر، آل ثانی و لی کیانگ بر گسترش همکاری در بخش های اقتصاد، سرمایهگذاری، تجارت، انرژی و فناوری و همچنین تقویت مشاررکتهای موجود در زمینههای مورد علاقه متقابل تمرکز کردند.
این خبرگزاری اعلام کرد که دو طرف همچنین در مورد تحولات کلیدی منطقهای بحث و گفتگو کردند.
بر اساس گزارش های منتشر شده، آل ثانی به همتای چینی خود گفت که قطر «مشتاق است روابط خود با چین را گسترش دهد و همکاریها را در راستای اهداف و منافع مشترک دو کشور گسترش دهد.»
چین و قطر در سال ۱۹۸۰ روابط دیپلماتیک برقرار کردند و در سالهای اخیر حجم تجارت دوجانبه آنها به حدود ۲۴ میلیارد دلار رسیده است.
قطر حدود ۳۰ درصد از گاز طبیعی مایع مورد استفاده چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان را تأمین میکند، اما جنگ جاری آمریکا (علیه) ایران به تأمین جهانی گاز آسیب رسانده است.