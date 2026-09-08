جوان آنلاین: دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن در بیانیه ای با محکوم کردن حمله عربستان سعودی به زندان حزم در استان الجوف که منجر به شهادت و زخمی شدن ده‌ها زندانی شد، افزود که این جنایت جدید و وحشتناک که بصورت عمد، زندانیان و بازدیدکنندگان از زندان را هدف قرار داد و منجر به کشته شدن آنها شد، به فهرست طولانی جنایات جنگی رژیم سعودی اضافه می‌شود.

انصارالله یمن، این حمله را نقض آشکار و مکرر حقوق بشر، قوانین بشردوستانه بین‌المللی، اخلاق اسلامی و هنجارهای بین‌المللی دانست و تاکید کرد که این جنایت نمی‌تواند بدون مجازات بماند.

این جنبش، از سازمان‌های بشردوستانه محلی و بین‌المللی خواست تا ضمن محکومیت این جنایت و عاملان آن، به دنبال محاکمه عاملان آن باشند و همه کسانی را که کشتن، هدف قرار دادن و ترور غیرنظامیان را تشویق یا توجیه می‌کنند، رسوا کنند.

انصارالله یمن با اشاره به اینکه نظام سیاسی ریاض، آشکارا در همه جنبه‌های امور یمن دخالت و حاکمیت و ثبات آن را نقض کرده است و تجاوز ۱۲ ساله عربستان علیه یمن، ضمن به شهادت رساندن یمنی ها، مردم این کشور را محاصره و گرسنه نگه داشته است، از رسانه‌های محلی و بین‌المللی و همه آزادی‌خواهان جهان خواست تا با جدیت برای افشای حقیقت تجاوز سعودی تلاش کنند.

شورای عالی سیاسی یمن: خون مردم ما بی‌ارزش نیست

همچنین شورای عالی سیاسی یمن در بیانیه ای تاکید کرد که خون مردم این کشور بی ارزش نیست و هدف قرار دادن غیرنظامیان و زندانیان و همچنین نقض حاکمیت جمهوری یمن، بدون مجازات نخواهد ماند.

این شورا با محکوم کردن حمله هوایی به زندان حزم در استان الجوف، عربستان سعودی را بطور کامل، مسئول این قتل عام و پیامدهای آن و نتایج ادامه تنش دانست و تاکید کرد که یمن در مواجهه با ادامه درگیری دست روی دست نخواهد گذاشت و از حق کامل و مشروع برای دفاع از مردم، حاکمیت و منافع خود برخوردار است و دشمن سعودی باید درک کند که هر تنشی پیامدهای خود را دارد.

شورای عالی سیاسی یمن از سازمان ملل متحد، شورای امنیت و سازمان‌های مربوطه خواست تا بصورت فوری و بدون هیچ ابهامی، هدف قرار دادن زندان مرکزی استان الجوف را محکوم کند و سکوت خود را در قبال این جنایات مداوم بشکند.

در این بیانیه تاکید شده است که خون مردم یمن هدر نخواهد رفت و حقوق و حاکمیت کشورشان نادیده یا مورد معامله قرار نخواهد گرفت و حمایت از مردم و حفظ حقوق و حاکمیت آنها یک مسئولیت دینی و ملی است که نمی‌توان از آن غافل شد.

«عمر البخیتی» سخنگوی دولت تغییر و سازندگی یمن نیز، قتل عام وحشیانه و دردناک که توسط هواپیماهای جنگی سعودی با هدف قرار دادن زندان مرکزی در شهرستان الحزم در استان الجوف انجام شد را به شدت محکوم کرد و افزود که این جنایت فجیع، منعکس کننده ماهیت واقعی رژیم سعودی است و ادامه تاریخ طولانی جنایات و تخلفاتی است که دشمن ظالم علیه مردم یمن در طول ۱۲ سال تجاوز و محاصره انجام داده است.

بر اساس اعلام وزارت بهداشت یمن، در حمله هوایی نیروهای سعودی به زندان مرکزی شهر الحزم در استان الجوف، ۷ نفر از جمله یک کودک، شهید و تعدادی دیگر زخمی شدند.

رسانه های یمن گزارش دادند که این حمله هوایی باعث تخریب گسترده ساختمان زندان شد و عملیات نجات تا اواخر شب ادامه یافت اما به دلیل وسعت ویرانی و تراکم آوار با مشکل مواجه شد.

بر این اساس با وجود کمبود شدید تجهیزات و ماشین آلات سنگین، تعدادی از اجساد و مجروحان این حمله هوایی از زیر آوار بیرون کشیده شدند.

در همین حال، دفاع مدنی استان الجوف در بیانیه ای اعلام کرد که تلاش‌ها بر بیرون آوردن اجساد ۲۵ زندانی از زیر آوار زندان مرکزی که هدف حملات هوایی عربستان قرار گرفته، متمرکز است.