سخنگوی وزارت خارجه قطر: در حال تلاش برای مهار بحران و ایجاد شرایط برای مذاکرات هستیم

جوان آنلاین: «ماجد الانصاری» در گفت وگو با شبکه «سی ان ان» اولویت دوحه را بازگشایی تنگه هرمز و کاهش فشار اقتصادی بر مردم منطقه، از جمله ایران اعلام کرد و افزود: در تلاش برای جلوگیری از تشدید تنش، سقوط موشک به مناطق مسکونی در خلیج فارس و حملات به ایران هستیم.
سخنگوی وزارت امور خارجه قطر با بیان اینکه «ما به اقدام جمعی منطقهای برای آغاز گفت وگوی جامعی که شامل همه باشد، نیاز داریم»، گفت که پرداختن به علل ریشهای بحران، مستلزم بازگشت به آنچه در غزه اتفاق افتاد و حل مساله فلسطین است.
الانصاری با بیان اینکه اراده سیاسی و راهحلهای فنی ۲ مانع اصلی برای رسیدن به توافق [بین ایران و آمریکا] است، افزود: در حال بررسی سناریوهای متعدد هستیم تا اطمینان حاصل کنیم که نگرانیهای هر دو طرف در مذاکرات مورد توجه قرار میگیرد.
وی با اذعان به اینکه تحریمها ابزاری دیپلماتیک هستند که مدتی است در منطقه مورد استفاده قرار گرفتهاند، اما به نتایج مطلوب نرسیدهاند، گفت: ایدههای متعددی را ارائه کردهایم که برخی آنها شامل یک یادداشت تفاهم است و ما همچنان به دنبال راهحلهای بیشتری هستیم.
سخنگوی وزارت امور خارجه قطر با بیان اینکه این بحران تنها از طریق توافق در میز مذاکره حل خواهد شد، افزود: تاکتیکهای فشاری که هر ۲ طرف به کار میگیرند، در نهایت به بندهایی در یک توافق تبدیل خواهد شد.
وی اظهار داشت: هر چه زودتر به توافق برسیم، مردم منطقه رنج کمتری متحمل خواهند شد و آسیب اقتصادی کمتری وارد خواهد شد.
الانصاری ادامه داد: در تلاشیم تا قبل از توسل به تاکتیکهای فشار، عناصر یک توافق را آماده کنیم.
وی هشدار داد: هر کسی که معتقد است این وضعیت میتواند عادی شود، به زودی پیامدهای آن تا در منزلش خواهد رسید.
سخنگوی وزارت خارجه قطر در این گفت وگو ابراز عقیده کرد که استفاده از آبراهها به عنوان سلاح میتواند در مناطق دیگر با عواقب حتی مخربتر تکرار شود.
پیامدهای بحران کنونی محدود به کشورهای منطقه نیست