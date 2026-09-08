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تاریخ انتشار: ۱۷ شهريور ۱۴۰۵ - ۰۹:۵۶
بين‌الملل » اخبار كلی

تاکید روسیه بر نقش موثر مشارکت ایران در تضمین ثبات منطقه‌ای

روسیه وزیر امور خارجه روسیه گفت، مشارکت ایران در ساختار امنیتی خلیج فارس، گامی عملی و مهم در جهت تضمین ثبات منطقه‌ای خواهد بود.

جوان آنلاین: سرگئی لاوروف روز دوشنبه در نشستی با دانشجویان و اساتید موسسه دولتی روابط بین‌الملل مسکو (MGIMO) افزود، بیش از ۲۰ سال پیش، روسیه پیشنهاد داد که کشورهای خلیج فارس، از جمله «سلطنت‌های عربی» و ایران، برگزاری نشستی را برای تدوین یک مفهوم امنیتی برای منطقه در نظر بگیرند.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه روابط بین آنها پیچیده است، ما با این فرض پیش رفتیم که جلسات، بحث در مورد نارضایتی های متقابل و توافق در مورد برخی اقدامات اعتمادساز را تسهیل خواهد کرد.

لاوروف ادامه داد: معتقد بودیم که اگر اتحادیه عرب، سازمان همکاری اسلامی و پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل به طور همزمان نقش ایفا کنند، سازماندهی این جلسات آسان‌تر خواهد بود.

وزیر امور خارجه روسیه گفت که اوضاع پس از آغاز حملات (تجاوزکارانه) آمریکا و اسرائیل علیه تهران در ماه فوریه تغییر کرد.

وی خاطرنشان کرد: چند سال پیش، قبل از تجاوز اسرائیل و آمریکا به ایران، روابط بین ایران و عربستان سعودی به لطف ابتکار چین و تشویق فعال ما عادی شد.

توافق مکه به عنوان گامی عملی به سوی چشم‌انداز مسکو
لاوروف همچنین به توافق مکه ارائه شده توسط عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه به عنوان چارچوبی «برای امنیت جمعی و اتحاد دفاعی» اشاره کرد.

وی تأکید کرد که اعضا و طرفداران این توافق بر باز بودن آن بر روی سایر کشورها تأکید کرده‌اند.

لاوروف ادامه داد: اغلب از مصر نام برده می‌شود. مطمئنم که اگر الجزایر نیز به این توافق علاقه نشان دهد، در مقطعی تأثیر مثبتی بر آن خواهد داشت. اگر شرایطی فراهم شد که ایران نیز به چنین ساختاری بپیوندد، فکر می‌کنم عملی‌ترین گام در جهت مفهومی باشد که در ابتدا تدوین کردیم.

لاوروف تاکید کرد که روسیه به دنبال نقش رهبری در این فرآیند نخواهد بود.

به گزارش ایرنا، سران پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه توافقنامه مشترک دفاعی را در مکه مکرمه امضا کردند که تحت آن هرگونه اقدام تجاوزکارانه و حمله مسلحانه علیه هر یک از سه کشور، حمله‌ای علیه همه آنها تلقی خواهد شد.

عربستان سعودی و پاکستان یک توافقنامه دفاعی مشترک دارند که در سال ۲۰۲۵ اعلام شد، اما به دلیل عدم شفافیت، سوالات زیادی را برانگیخته است.

در ماه ژانویه، یک مقام ترکیه‌ای اعلام کرده بود که آنکارا در حال مذاکره برای پیوستن به این ائتلاف است. با این حال، یک منبع نزدیک به ارتش عربستان در آن زمان به خبرگزاری فرانسه گفته بود که ترکیه به این توافقنامه نخواهد پیوست.

برچسب ها: روسیه ، ایران ، جنگ ایران و آمریکا
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