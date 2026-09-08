تارتار: پیروز شدیم اما خوب نبودیم

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس با انتقاد از کیفیت چمن ورزشگاه شهر قدس گفت: در روزی که بازی خوبی مقابل ذوب‌آهن انجام ندادیم، به پیروزی رسیدیم.

جوان آنلاین: مهدی تارتار سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در نشست خبری پس از پیروزی این تیم برابر ذوب‌آهن در هفته ششم لیگ برتر گفت: در روزی که خیلی خوب بازی نکردیم، پیروز شدیم. درباره کیفیت زمین گلایه دارم و افت کرده است. امیدوارم رسیدگی که لازم دارد، انجام شود و اگر نیاز است استراحتی در نظر بگیرند، انجام دهند.

وی افزود: این سوال پیش می‌آید گه چرا کیفیت زمین افت کرده است و امیدوارم رسیدگی خیلی زیاد باشد. به خصوص که دو تیم استقلال و پرسپولیس روی زمین بازی می‌کنند.

سرمربی پرسپولیس دوباره به جریان بازی پرداخت و اظهار کرد: در نیمه اول خوب نبودیم و شاید زمین نسبتا بد عامل آن بود. خوب موقعی به گل رسیدیم و با سماجت عیدی و مهارت علیپور به گل رسیدیم. در نیمه دوم خیلی بهتر شدیم و می‌توانستیم گل‌های بیشتری هم به ثمر برسانیم. ذوب آهن نیمه اول کار ما را سخت کرده بود و با آنالیز خوبی که عبدالله ویسی انجام داد، بازی را برای ما بسته بودند.

تارتار درباره اینکه پرسپولیس برخلاف تیم‌های سابقش، تاکتیک هجومی دارد، با بیان اینکه پرسپولیس هواداران پرشوری دارد و هوادار دوست دارند تیمشان هجومی بازی کند، گفت:بازیکنان خوبی داریم و در نقل و انتقالات مدیریت ما برای جذب این نفرات خیلی تلاش کرد و تقریبا تیم کاملی هستیم.

وی تصریح کرد: چند بازیکن دیگر هم بودند که علاقه داشتیم جذب کنیم اما قرارداد داشتند. بازیکنان فعلی هم چیزی از آن‌ها کم ندارند و امیدوارم این روند را حفظ کنیم و تماشاگران‌مان را بار دیگر خوشحال کنیم.

سرمربی پرسپولیس درباره اینکه حواشی به وجود آمده در جریان هفته‌های اخیر روی تیم تاثیر خواهد گذاشت یا نه یادآور شد: یاد گرفته‌ام که به همه احترام بگذارم می‌دانم هواداران ما اتحاد بسیار خوبی دارند و در تیم نیز این اتحاد وجود دارد. تا زمانی که این اتحاد باشد هیچکس جلودار ما نیست. این تیم فوق العاده است و بچه‌ها پر از انرژی هستند و اهداف بزرگی دارند. از تماشاگران پرسپولیس می‌خواهم که مواظب باشند که تیم وارد حاشیه نشود.

تارتار در واکنش به اظهارات برخی نمایندگان مجلس هم خاطرنشان کرد: فوتبال از سیاست جداست و درباره فوتبال باید فوتبالی‌ها اظهارونظر کنند.

سرمربی پرسپولیس درباره اینکه کاهش میل تهاجمی پرسپولیس در برخی از دقایق مسابقه گفت: مقداری بی‌تفاوت بازی می‌کردیم و کاپیتان‌های ما این را گوشزد کردند. این کاپیتان‌ها عصای دست ما هستند و بزرگترهای تیم باعث انسجام تیم هستند. از آن‌ها می‌خواهم مراقب باشند. جوان‌های ما در تیم زیاد هستند و بزرگترها باید آن‌ها را مدیریت کنند تا بی‌تفاوت نشوند.

وی تاکید کرد: باید تا پایان بازی برای زدن گل‌های بیشتر تلاش کنیم و همه تلاش کنیم گل بزنیم و گلی دریافت نکنیم.

تارتار درباره آمار بالای مصدومان هم تصریح کرد: یکی از دلایل امکانات نامناسب ریکاوری در برخی باشگاه‌ها است. یکی دیگر از عوامل نوع تمرینات است. در تیم ما خیلی آسیب دیده نداریم. زمین‌های بی‌کیفیت هم نقش دارند. باید زیرساخت‌ها را درست کنیم و شرایط و امکاناتی که برای ریکاوری لازم را افزایش بدهیم.

سرمربی پرسپولیس درباره استعفای عبدالله ویسی و اینکه اگر موقعیت ذوب قبل از گل اول پرسپولیس، گل می‌شد، شرایط متقاوت می‌شد، هم گفت: ویسی درست گفت.اگر آن صحنه تبدیل به گل می‌شد شاید سرنوشت بازی عوض می‌شد چرا که ما در نیمه اول خوب نبودیم و ممکن بود همه چیز عوض شود.

تارتار افزود: اگر ویسی استعفا داده، از او می‌خواهم این کار را نکند. ابتدای فصل است و او از مربیان سالم ما هست و تیم خوبی دارد. این افراد نباید کنار بروند و امیدوارم استعفای ویسی را قبول نکنند و او همچنان در لیگ برتر حضور داشته باشد.