جوان آنلاین: لیبی کلینر، همسر خلبان ۳۳ساله نیروی هوایی آمریکا که در جنگ علیه ایران کشته شد در شبکه‌های اجتماعی افشا کرد که مسئولان مربوطه به او اعلام کرده‌اند که او و سه فرزند خردسالش (یک کودک ۲ساله و دوقلوهای ۷ماهه) مشمول دریافت برخی مزایای جانبی نبرد نمی‌شوند، زیرا کنگره آمریکا به‌صورت رسمی علیه ایران «اعلان جنگ» نکرده است.

او یکی از ۶ خدمه یک هواپیمای سوخت‌رسان KC-۱۳۵ بود. این هواپیما در ماه مارس هنگام پشتیبانی از حملات آمریکا علیه ایران در غرب عراق ساقط شد.

کلینر به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت: «شوهر من به این دلیل جانش را از دست داد که ما در جنگ هستیم و بعد به من می‌گویند چون این نبرد از نظر فنی جنگ محسوب نمی‌شود، بخشی از حق و حقوقمان از بین می‌رود، همه چیز به رعایت اصل و اصول برمی‌گردد.»

پس از آنکه اعتراض و ابراز ناراحتی او در پستی اینترنتی دست‌به‌دست و پربازدید شد، نیروی هوایی آمریکا مدعی شد که آخرین فیش حقوقی همسرش شامل «فوق‌العاده خطر» و «معافیت‌های مالیاتی مربوط به مناطق جنگی» بوده است.

مقامات نیروی هوایی با بازبینی پرونده همچنین ادعا کردند که در ابتدا اطلاعات نادرست به این خانواده داده بودند و اعلام کردند حقوق ماه آخر سرگرد کلینر شامل ۲۲۵ دلار «حقوق نبرد» (Combat Pay) و معافیت‌های مالیاتی مناطق جنگی بوده که فقط به‌اشتباه در فیش حقوقی تفکیک نشده بود و دریافت آن نیازی به اعلان رسمی جنگ ندارد.

کلینر در بیانیه‌ای تکمیلی گفت: این تجربه به من نشان داد که برای یک خانواده داغدار چقدر سخت است که درست در اوج بحران روحی، میان اصطلاحات، دسته‌بندی‌ها و بوروکراسی دولتی سردرگم شود. هیچ خانواده جان‌باخته‌ای نباید مجبور باشد برای فهمیدن حقوق اولیه خود، به متخصص اصطلاحات پیچیده دولتی تبدیل شود.»

بازی با کلمات درباره «جنگ»

در نشست خبری کاخ سفید، از جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، درباره این پرونده سؤال شد، ونس گفت: ما می‌خواهیم تا حد امکان کمک کنیم و مطمئن شویم او هر آنچه را استحقاقش را دارد دریافت می‌کند، پیام من به او این است: «ما شما را دوست داریم، قدردان این فداکاری هستیم و تعهد خود را برای تأمین نیازهای شما کاملاً جدی می‌گیریم.»

اما ونس در پاسخ به سؤال دیگری درباره اینکه چرا دولت واژه «جنگ» را برای عملیات ایران به‌کار نمی‌برد، ادعا کرد: «چون هیچ درگیری و تیراندازی مستقیمی [میان نیروهای زمینی] وجود ندارد.»

دونالد ترامپ، رئیس‌ دولت تروریستی آمریکا نیز که پیش‌تر بارها این عملیات را «جنگ» نامیده بود، از موضع معاون خود دفاع کرد و گفت: «خیلی‌ها آن را جنگ نمی‌دانند، من آن را صرفاً یک "درگیری نظامی" می‌نامم، چون برای ما موضوع کوچک و کم‌اهمیتی است.»

پنهان‌کاری ارتش آمریکا در آمار تلفات

هم‌زمان، خانواده‌های سایر سربازان آمریکایی، پنتاگون را متهم کرده‌اند که شدت جراحات واردشده به فرزندانشان در نبرد با ایران را کوچک‌نمایی می‌کند و با آنان مانند تلفات و مجروحان جنگی رفتار نمی‌کند.