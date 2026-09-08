همزمان با پایان وقفه سه‌روزه در حملات به کی‌یف که در جریان سفر فرستادگان آمریکا برقرار شده بود، روسیه بامداد سه‌شنبه پایتخت اوکراین را با موشک‌های بالستیک و پهپاد هدف قرار داد.

جوان آنلاین: رسانه اوکراینی «کی‌یف ایندیپندنت» گزارش داد روسیه بامداد هشتم سپتامبر حمله‌ای ترکیبی با موشک‌های بالستیک و پهپادها علیه کی‌یف انجام داد و به وقفه کوتاهی که همزمان با سفر دیپلماتیک فرستادگان آمریکا برقرار شده بود، پایان داد.

خبرنگاران کی‌یف ایندیپندنت حاضر در محل اعلام کردند حدود ساعت ۳:۳۰ بامداد به وقت محلی صدای انفجارهایی در پایتخت شنیده شد و حدود ۱۰ دقیقه بعد نیز انفجار شدید دیگری رخ داد. در ساعت ۴:۱۴ بامداد نیز یکی از خبرنگاران این رسانه از وقوع مجموعه‌ای شامل حداکثر ۶ انفجار پیاپی خبر داد.

نیروی هوایی اوکراین پیش از آن درباره حرکت موشک‌های بالستیک روسیه و پهپادهای تهاجمی جت‌موتور به سمت کی‌یف هشدار داده بود. کانال‌های رصد نیز گزارش دادند دست‌کم ۱۲ موشک بالستیک طی حدود یک ساعت پایتخت اوکراین را هدف قرار داده‌اند.

روایت مسکو از پایان وقفه حملات

خبرگزاری «تاس» نیز گزارش داد وقفه سه‌روزه در حملات به کی‌یف که به دستور «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهور روسیه و در ارتباط با سفر مذاکره‌کنندگان آمریکایی برقرار شده بود، به پایان رسیده است.

«استیو ویتکاف» و «جرد کوشنر» پنجم سپتامبر به مسکو و ششم سپتامبر به کی‌یف سفر کردند.

دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین پیش‌تر به تاس گفته بود فرمانده کل قوا دستور داده است از نیمه‌شب پنجم سپتامبر به مدت سه روز هیچ حمله‌ای علیه کی‌یف صورت نگیرد.

به گفته پسکوف، پوتین نیز شامگاه پنجم سپتامبر در دیدار با ویتکاف و کوشنر در کرملین گفته بود مسکو درخواست مربوط به توقف حملات را از طریق مجاری رسمی دریافت کرده است.

پوتین همچنین گفته بود طرف اوکراینی «به‌طور قابل توجهی حملات به خاک روسیه، از جمله مسکو، را کاهش داده است.»

با این حال، رئیس‌جمهور روسیه درباره پیشنهاد اوکراین برای آتش‌بس گسترده‌تر سه‌روزه گفته بود: «مقام‌های اوکراینی درخواست خود برای یک آتش‌بس گسترده‌تر سه‌روزه را علنی کرده‌اند، اما ما هرگز درباره این موضوع با آنها توافق نکرده‌ایم.»