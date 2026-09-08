رئیس اسبق شاباک از نبود هدف سیاسی در جنگ افروزی های تل آویو و حرکت آن به سمت پایان پروژه صهیونیستی خبر داد.

جوان آنلاین: عامل ایالون رئیس اسبق سرویس امنیت عمومی رژیم صهیونیستی موسوم به شاباک اذعان کرد که این رژیم به پیروزی کامل در جنگ های خود نرسیده چرا که حماس و حزب الله همچنان فعال هستند و می توانند تل آویو را تهدید کنند.

وی اضافه کرد که نبود هدف سیاسی در جنگ یکی از مشکلات اساسی اسرائیل به شمار می رود و در نهایت به پیروزی ختم نمی شود.

ایالون هشدار داد که رژیم صهیونیستی در نبرد افکار عمومی و مشورعیت بین المللی شکست خورده و قدرت نظامی به تنهایی نمی تواند تفکرات و ایدئولوژی را شکست دهد. تداوم جنگ بدون ارائه چشم اندازی سیاسی برای فلسطینی ها به این معنی است که اسرائیل به سمت پایان پروژه صهیونیستی حرکت می کند.