افت قیمت سهام آرامکو پس از هدف قرار گرفتن پالایشگاه جیزان

\u062c\u0648\u0627\u0646 \u0622\u0646\u0644\u0627\u06cc\u0646: \u0628\u0631 \u0627\u0633\u0627\u0633 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u0631\u0648\u06cc\u062a\u0631\u0632\u060c \u0633\u0647\u0627\u0645 \u0634\u0631\u06a9\u062a \u0622\u0631\u0627\u0645\u06a9\u0648 \u067e\u0633 \u0627\u0632 \u0627\u0646\u062a\u0634\u0627\u0631 \u062e\u0628\u0631\u0647\u0627\u06cc\u06cc \u062f\u0631\u0628\u0627\u0631\u0647 \u0647\u062f\u0641 \u0642\u0631\u0627\u0631 \u06af\u0631\u0641\u062a\u0646 \u067e\u0627\u0644\u0627\u06cc\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062c\u06cc\u0632\u0627\u0646 \u0648 \u062f\u0631 \u0645\u06cc\u0627\u0646 \u0646\u06af\u0631\u0627\u0646\u06cc\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0627\u06cc\u062c\u0627\u062f\u0634\u062f\u0647\u060c \u06f0.\u06f2 \u062f\u0631\u0635\u062f \u06a9\u0627\u0647\u0634 \u06cc\u0627\u0641\u062a.\n\u0633\u0647\u0627\u0645 \u0634\u0631\u06a9\u062a \u067e\u062a\u0631\u0648\u0634\u06cc\u0645\u06cc \u06cc\u064e\u0646\u0628\u064f\u0639 \u0646\u06cc\u0632 \u06f4.\u06f1 \u062f\u0631\u0635\u062f \u0627\u0641\u062a \u06a9\u0631\u062f.