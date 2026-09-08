کد خبر: 1378245
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تاریخ انتشار: ۱۷ شهريور ۱۴۰۵ - ۰۹:۰۲
بين‌الملل » اخبار كلی

هشدار شورای عالی سیاسی یمن: عربستان مسئول پیامدهای تشدید تنش است

یمن شورای عالی سیاسی یمن در بیانیه ای حمله به غیرنظامیان و بازداشت‌شدگان و نقض حاکمیت این کشور را محکوم کرد و مسئولیت کامل این اقدام و پیامدهای آن را متوجه عربستان سعودی دانست.

جوان آنلاین: شورای عالی سیاسی یمن در بیانیه ای بار دیگر حمله به غیرنظامیان و بازداشت‌شدگان و نقض حاکمیت این کشور را محکوم کرد و این جنایت را تحولی بسیار خطرناک دانست که مسئولیت کامل این اقدامات و پیامدهای آن متوجه عربستان خواهد بود.

این شورا به عربستان هشدار داد و افزود که هدف قرار دادن غیرنظامیان و بازداشت‌شدگان و نقض حاکمیت جمهوری یمن بدون مجازات نخواهد ماند.

شورای عالی سیاسی یمن تأکید کرد: یمن در برابر ادامه تشدید تنش از سوی عربستان دست بسته نخواهد ماند و در چارچوب حق کامل و مشروع خود برای دفاع از مردم، حاکمیت و منافع یمن اقدام خواهد کرد.

این شورا خطاب به عربستان گفت: دشمن سعودی باید بداند که هرگونه تشدید تنش، پیامدهایی خواهد داشت.

شورای عالی سیاسی یمن همچنین هشدار داد: ادامه این رویکرد از سوی دشمن سعودی، اوضاع را وارد مرحله جدیدی خواهد کرد که مسئولیت کامل نتایج و پیامدهای آن بر عهده عربستان خواهد بود.

این شورا در پایان تأکید کرد: [ریخته شدن] خون مردم یمن جایز نیست و حقوق مردم و حاکمیت کشورمان، موضوعی نیست که بتوانیم آن را نادیده بگیریم یا بر سر آن مذاکره و مصالحه کنیم.

برچسب ها: یمن ، جنگ یمن ، عربستان
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