تلاش‌های باشگاه تراکتور برای فراهم کردن شرایط ادامه حضور علیرضا بیرانوند در این تیم و جلوگیری از اعزام این بازیکن به خدمت سربازی همچنان به نتیجه نرسیده است.

جوان آنلاین: حجت کریمی مدیرعامل باشگاه تراکتور، طی روزهای اخیر تلاش‌های گسترده‌ای را برای حل مشکل سربازی بیرانوند انجام داده تا این دروازه‌بان بتواند فصل جاری را نیز با پیراهن تراکتور ادامه دهد، اما این تلاش‌ها تاکنون نتیجه قطعی در پی نداشته است.

به گزارش مهر، در همین راستا، کریمی قرار است طی هفته جاری نیز دیداری با مسئولان فراجا داشته باشد تا در صورت امکان، شرایط استفاده بیرانوند از یک ترم تحصیلی دیگر برای تعویق اعزام به خدمت سربازی فراهم شود.

اکنون باید دید در نهایت این تلاش‌ها به نتیجه خواهد رسید و بیرانوند می‌تواند یک ترم دیگر حضور خود در فوتبال را ادامه دهد یا اینکه این دروازه‌بان راهی خدمت سربازی خواهد شد؛ موضوعی که در روزهای آینده و پس از دیدار مسئولان تراکتور با فراجا مشخص خواهد شد.