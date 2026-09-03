کد خبر: 1377566
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تاریخ انتشار: ۱۲ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۰:۵۹
بين‌الملل » اخبار كلی

تماس تلفنی ترامپ و بن زاید در مورد مسائل منطقه

1 دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا و محمد بن زاید آل نهیان رئیس امارات در مورد مسائل منطقه خاورمیانه تلفنی گفت‌و‌گو کردند.

جوان آنلاین: خبرگزاری وام امروز پنجشنبه گزارش داد که در جریان این تماس، ترامپ و بن زاید در مورد جنبه‌های مختلف همکاری بین امارات و آمریکا و راه‌های تقویت بیشتر روابط در راستای حمایت از منافع مشترکشان گفت‌و‌گو کردند.

بر اساس این گزارش، دو طرف همچنین در مورد مسائل مورد علاقه مشترک، به ویژه تحولات خاورمیانه و تلاش‌های مداوم برای رسیدگی به آنها، تبادل نظر کردند.

این تماس تلفنی در حالی است که پیش از این تارنمای آکسیوس گزارش داده بود که استیو ویتکاف، فرستاده کاخ سفید، این هفته با شیخ طحنون بن زاید آل نهیان، مشاور امنیت ملی امارات در جزیره ساردینیا در مدیترانه دیدار کرد تا در مورد گام‌های بعدی در مورد ایران گفت‌و‌گو کند.

آکسیوس امارات را شریک اصلی در عملیات آمریکا برای هدایت نفتکش‌ها از طریق تنگه هرمز توصیف می‌کند. مسیری که جمهوری اسلامی ایران آن را به رسمیت نمی‌شناسد و تاکید دارد که کشتی‌ها برای عبور امن از تنگه هرمز باید از راه تعیین شده توسط تهران عبور کنند.

به نوشته این رسانه، طحنون بن زاید یکی از قدرتمندترین چهره‌های امارات است که بر منافع گسترده سرمایه‌گذاری و فناوری این کشور نظارت دارد. منابع آگاه به آکسیوس گفتند که ویتکاف و طحنون در مورد مراحل بعدی در مورد ایران همفکری و در مورد سایر مسائل بحث کردند.

دیدار ویتکاف با مشاور امنیت ملی امارات چند روز پس از آن برگزار شد که اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، عملیات موسوم به «طرد اقتصادی» یا «روز دی اقتصادی» علیه ایران را اعلام کرد و وعده داد که تحریم‌های تنبیهی علیه کشور‌ها و نهاد‌هایی که با ایران تجارت می‌کنند، اعمال نماید.

یک منبع آگاه به آکسیوس گفت که بسنت پیش از اعلام این مساله با طحنون بن زاید صحبت کرده بود.

خبرنگار وال‌استریت ژورنال در دبی چند روز پس از اعلام بسنت در گزارشی میدانی از امارات با تیتر «پرسه‌ای کوتاه در دبی نشان می‌دهد که هیچ اثری از روز دی اقتصادی در دبی نیست»، نوشت: بر خلاف ادعای بستن شعب بانک‌های ایرانی، شعبه چندطبقه بانک ملی در کنار خور دبی کاملا باز است و کارکنان آن تأکید کرده‌اند هیچ ابلاغیه‌ای برای تعطیلی دریافت نکرده‌اند.

نیل کوئیلیام، پژوهشگر ارشد اندیشکده چتم هاوس در لندن، به وال استریت ژورنال گفت: اقتصاد‌های کشور‌های عرب حوزه خلیج فارس آن‌قدر عمیقا با اقتصاد ایران درهم‌تنیده و یکپارچه شده‌اند که نمی‌توان دادوستد و فعالیت‌های اقتصادی را یک‌شبه قطع کرد. امارات و به‌ویژه دبی همیشه توانسته‌اند حتی در زمان اعمال حداکثر فشار به تجارت خود ادامه دهند. قطع این تجارت، در واقع بریدن گوشت از تن خودشان است.

اهرم‌های اقتصادی واشنگتن به دلیل عدم تمایل به درگیری با چین و وابستگی متقابل اقتصاد‌های خلیج فارس با ایران، قدرت خود را به نسبت گذشته از دست داده‌اند و پافشاری بیشتر بر این روش احتمال تشدید تنش در منطقه را به شکل چشمگیری افزایش خواهد داد.

برچسب ها: ترامپ ، امارات ، خاورمیانه
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