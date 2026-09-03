جوان آنلاین: علی‌اصغر محمدی مدیرکل شرق آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در گفت‌وگویی، ادعای مطرح‌شده از سوی یکی از فعالان سیاسی درباره روابط ایران-چین را نادرست دانست.

به گزارش مهر، محمدی، ادعای طرح شروطی توسط چین درباره روابط دوجانبه را غیر واقعی خواند و با اشاره به استحکام و عمق روابط و مناسبات ممتاز دو کشور، تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین در بالاترین سطوح رهبری دو کشور مصمم به حفظ و تقویت روابط در همه زمینه‌های مورد علاقه طرفین هستند.

مدیر کل شرق آسیا و اقیانوسیه از همه جناح‌های سیاسی و دلسوزان کشور خواست از طرح و ترویج موضوعاتی که مبنا و اساسی در واقعیت ندارد خودداری کنند.