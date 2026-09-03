اردوی خارجی تیم ملی امید لغو شد

اردوی خارجی تیم ملی فوتبال امید ایران که قرار بود پیش از اعزام این تیم به بازی‌های آسیایی آیچی ـ ناگویا ۲۰۲۶ برگزار شود، لغو شد.

جوان آنلاین: تیم فوتبال امید ایران در برنامه آماده‌سازی خود برای حضور در بازی‌های آسیایی ناگویا، قرار بود از دهه نخست شهریورماه راهی یک اردوی خارجی شود و به مدت حدود ۱۰ روز تمرینات خود را در یکی از کشور‌های اندونزی، فیلیپین یا تایلند دنبال کند.

به گزارش ایسنا، این اردو قرار بود آخرین مرحله آماده‌سازی امید‌ها پیش از حضور در بازی‌های آسیایی باشد و کادر فنی قصد داشت با برگزاری تمرینات فشرده و انجام دیدار‌های تدارکاتی، تیم را با آمادگی بیشتری راهی ژاپن کند.

حالا در آخرین تصمیم اتخاذشده قرار است تیم ملی امید سه‌شنبه شب هفته آینده هفدهم شهریور با پروازی طولانی راهی بانکوک و سپس توکیو و از آنجا ناگویا شود تا با احتساب ترانزیت فرودگاهی مسیر پروازی طولانی‌ای را برای رسیدن به محل برگزاری بازی‌های آسیایی پشت سر بگذارد.

با این حال، به دلیل مشکلات موجود در برنامه‌ریزی و به‌ویژه عدم امکان در اختیار داشتن بخش قابل توجهی از بازیکنان تیم ملی امید در زمان مقرر، اردوی خارجی لغو شد.