قدردانی حماس از مواضع یمن در حمایت از ملت فلسطین

جوان آنلاین: به نقل از المیادین، خلیل الحیه رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس، در پیامی خطاب به عبدالواحد ابوراس، معاون وزیر امور خارجه و مهاجرین در دولت صنعا، از مواضع یمن در حمایت از ملت فلسطین، مقاومت و پشتیبانی از آن قدردانی کرد.

الحیه در پیام خود تأکید کرد که مواضع یمن بازتاب‌دهنده عمق پیوند‌های برادرانه و تاریخی میان دو ملت است و نشان‌دهنده حضور قدرتمند فلسطین در وجدان ملت و رهبری یمن می‌باشد.

وی همچنین از مواضع ثابت و پشتیبانی یمن از ملت فلسطین و مقاومت قدردانی کرد. الحیه برای شهدای یمن، و در رأس آنها «احمد الرهوی»، نخست‌وزیر دولت صنعا و دیگر وزرای یمنی که «بهای حمایت از فلسطین را با خون پاک خود پرداختند»، طلب رحمت کرد.

یمن با وجود قرار گرفتن ملت یمن در معرض تجاوز و محاصره، همچنان در حمایت از مقاومت در غزه و پشتیبانی از آرمان فلسطین، در برابر جنگ نسل‌کشی که ملت فلسطین با آن روبروست، استوار ایستاده است.