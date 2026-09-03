کد خبر: 1377551
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تاریخ انتشار: ۱۲ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۳:۱۰
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سفر رئیس جمهور کنگو به سرزمین‌های اشغالی

2 رئیس جمهور کنگو ضمن سفر به سرزمین‌های اشغالی با نخست وزیر و رئیس رژیم صهیونیستی دیدار و در خصوص مسائل امنیتی و نظامی و اقتصادی گفت‌و‌گو کرد.

جوان آنلاین: به نقل از المیادین، فلیکس چیسیکیدی رئیس‌جمهور جمهوری دموکراتیک کنگو ضمن سفر به سرزمین‌های اشغالی با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم و اسحاق هرتسوگ رئیس رژیم صهیونیستی در خصوص همکاری در زمینه‌های امنیتی، نظامی، کشاورزی، انرژی، فناوری و سرمایه‌گذاری گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش مهر، بنیامین نتانیاهو، در جریان سفر کاری رئیس‌جمهور جمهوری دموکراتیک کنگو به سرزمین‌های اشغالی، با فلیکس چیسیکیدی درباره تقویت روابط دوجانبه و همکاری در چندین حوزه گفت‌و‌گو کرد.

نتانیاهو در دیدار با چیسیکیدی در قدس اشغالی، روابط میان دو طرف را «دوستی بزرگی» توصیف کرد که هر دو طرف مایل به تعمیق آن هستند. این مذاکرات شامل پرونده‌های امنیتی و نظامی، کشاورزی، زیرساخت، انرژی و فناوری‌های پیشرفته بود. این دومین سفر چیسیکیدی به سرزمین‌های اشغالی از زمان تصدی ریاست‌جمهوری کنگو است. وی در این سفر همراه با هیئتی شامل تریز کایکوامبا فاگنر، وزیر امور خارجه کنگو و تعدادی از مقامات رسمی حضور دارد.

چیسیکیدی همچنین با اسحاق هرتسوگ رئیس رژیم صهیونیستی دیدار کرد. دو طرف در این دیدار پرونده‌های امنیتی منطقه‌ای را در کنار گسترش همکاری در زمینه‌های کشاورزی، امنیت غذایی، آب، سلامت، فناوری، نوآوری، امنیت، آموزش و سرمایه‌گذاری مورد بحث قرار دادند.

چیسیکیدی اظهار داشت که کشورش به دنبال ایجاد یک شراکت «مدرن، عملی و سودمند برای هر دو طرف» است که بر پایه تبدیل توافق‌نامه‌ها به پروژه‌ها و نتایج ملموس استوار باشد. در مقابل، هرتسوگ نیز گفت که تل آویو برای تقویت روابط خود با کشور‌های آفریقایی و گسترش گفت‌و‌گو با رهبران این قاره اهمیت زیادی قائل است.

رئیس‌جمهور کنگو در دیدار با هرتسوگ، وضعیت امنیتی و انسانی در شرق کشور خود را مطرح کرد و بر پایبندی کینشاسا به حاکمیت و تمامیت ارضی کشور در سایه تداوم درگیری‌های مسلحانه در منطقه تأکید نمود.

این سفر در چارچوب تلاش‌های «اسرائیل» برای تقویت روابط با قاره آفریقا صورت می‌گیرد. جمهوری دموکراتیک کنگو یکی از مهم‌ترین کشور‌های جهان در حوزه معادن استراتژیک محسوب می‌شود. طبق گزارش سازمان زمین‌شناسی آمریکا، کنگو در سال ۲۰۲۴ حدود ۷۵ درصد از تولید جهانی کبالت و حدود ۵۵ درصد از ذخایر تخمینی آن را در اختیار داشته است. همچنین این کشور دومین تولیدکننده بزرگ مس در جهان و از تولیدکنندگان اصلی تانتالوم است.

برچسب ها: سرزمین اشغالی ، نتانیاهو ، کنگو
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