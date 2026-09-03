بازده اوراق قرضه دولتی آمریکا با طولانی‌ترین مدت سررسید، روز چهارشنبه به سطوحی بازگشت که درست قبل از اقدام شوکه‌کننده اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری در ماه گذشته برای گسترش برنامه بازخرید اوراق، مشاهده شده بود.

جوان آنلاین: اقدام خزانه‌داری آمریکا برای متوقف کردن روند افزایش بازده اوراق خزانه برای مدت کوتاهی جواب داد، اما پس از اینکه ریزش گسترده قیمت اوراق قرضه دولتی بازار‌های جهانی را در بر گرفت، افزایش بازده اوراق خزانه از سر گرفته شد. تا روز سه‌شنبه، بازده اوراق خزانه ۳۰ ساله به بیش از ۵.۲۸ درصد رساند؛ سطحی که قبل از اعلام گسترش برنامه بازخرید اوراق توسط بسنت در ۱۹ اوت مشاهده شده بود.

به گزارش ایسنا، ازسرگیری روند افزایش بازده اوراق قرضه بلندمدت، پیام واضحی از تاثیرگذارترین بازار اوراق قرضه جهان را نشان می‌دهد: برای آرام کردن سرمایه‌گذاران نگران بدهی ملی فزاینده و تورم مداوم بالا، به امری بیش از یک تغییر خارج از برنامه در بازخرید اوراق خزانه‌داری نیاز است. بازده اوراق قرضه ۳۰ ساله کمی کمتر از بالاترین سطح ۱۹ ساله قبل از مداخله خزانه‌داری قرار دارد.

مارک کابانا، رئیس استراتژی نرخ بهره ایالات متحده در بانک آمریکا، گفت: «بازار نرخ بهره نتوانسته هیچ نوع کاهش قابل توجهی را تحمل کند. سرمایه‌گذاران برای ادامه این روند، بیشترین غرامت را مطالبه می‌کنند.»

در همین حال، بازده اوراق خزانه‌داری ۱۰ ساله به حدود ۴.۸ درصد افزایش یافت که بالاترین میزان از ژانویه ۲۰۲۵، کمی قبل از بازگشت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، به کاخ سفید است. بازده اوراق قرضه دو ساله، که بیشترین حساسیت را به سیاست فدرال رزرو دارند، روز سه‌شنبه با شش واحد پایه افزایش به ۴.۴ درصد رسید، زیرا معامله‌گران احتمال تقریبا ۷۰ درصدی را برای افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی در جلسه ماه جاری پیش‌بینی کردند.

به دلیل نگرانی‌های مشابه در مورد شوک تورمی ناشی از قیمت نفت و کسری بودجه عظیم دولت، فشار به اوراق قرضه بلندمدت در سراسر جهان نیز گسترش یافت. بازده اوراق قرضه ۳۰ ساله آلمان به بالاترین حد خود از سال ۲۰۱۱ رسید و نرخ معادل آن در انگلیس به سطحی رسید که آخرین بار در سال ۱۹۹۸ مشاهده شده بود. همتایان استرالیایی رکورد جدیدی را ثبت کردند که از سال ۲۰۱۶ به این طرف بی‌سابقه بود. در حالی که بازده شاخص بلومبرگ از اوراق قرضه دولتی جهانی به بالاترین حد خود در تقریبا دو دهه گذشته رسید.

بسنت این اقدامات را نادیده گرفته و پیش از این اقدامات خود را تلاشی برای هدایت بازاری توصیف کرده بود که از حالت عادی خارج شده و از اصول اولیه خود جدا شده بود. او هفته جاری در شبکه سی‌ان‌بی‌سی گفت: «من با این موضوع مشکلی ندارم. بازار، بازار است.»

بر اساس گزارش بلومبرگ، او روز سه‌شنبه نیز این حرف را تکرار کرد و در مصاحبه‌ای با مجری اخبار فاکس بیزینس، فروش گسترده بازار اوراق قرضه را کم‌اهمیت جلوه داد و گفت: «فکر نمی‌کنم ما در هیچ وضعیت وخیمی باشیم.»

با این حال، به نظر می‌رسد این فشار‌ها - که بازده اوراق قرضه ایالات متحده را در سطوح بالا نگه می‌دارند - برای بسنت دردسرساز شده‌اند؛ کسی که از یک «جعبه ابزار بزرگ» در اختیار خزانه‌داری برای کنترل بازده اوراق قرضه سخن گفته است. کاهش بازده اوراق قرضه - و به نوبه خود، هزینه وام‌های مسکن و سایر وام‌ها - از اوایل سال گذشته هدف اعلام شده دولت ترامپ بوده است، اما هزینه‌های سنگین، کاهش مالیات، تعرفه‌ها و جنگ علیه ایران تاثیر معکوس داشته است.