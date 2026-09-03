کد خبر: 1377547
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تاریخ انتشار: ۱۲ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۲:۱۳
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پس از ۱۸ سال؛ رژیم صهیونیستی به ترور دانشمند هسته‌ای سوریه اعتراف کرد

1 یدیعوت آحارونوت در گزارشی اعلام کرد که اسرائیل پس از ۱۸ سال مسئولیت ترور ژنرال محمد سلیمان، مشاور بشار اسد، رییس جمهور سابق سوریه در امور تامین تسلیحات و جنگ افزار‌های راهبردی را در سال ۲۰۰۸ پذیرفت.

جوان آنلاین: روزنامه عبری یدیعوت آحارونوت امروز پنجشنبه درگزارشی جزئیات جدیدی از ترور «محمد سلیمان»، مشاور پیشین بشار اسد رئیس‌جمهور سابق سوریه را منتشر کرد.

به گزارش ایسنا، این روزنامه عبری به نقل از ایهود المرت، نخست وزیر پیشین رژیم صهیونیستی نوشت که «محمد سلیمان» طراح اصلی راکتور هسته‌ای سوریه، سال ۲۰۰۸ در عملیاتی که رژیم صهیونیستی پشت آن بوده، ترور شده است.

المرت در این خصوص گفت: اسرائیل عامل ترور محمد سلیمان، مشاور رئیس جمهور سابق سوریه در سال ۲۰۰۸ است، او پس از نفوذ یک گروه ویژه از نیرو‌های اسرائیلی به سوریه از طریق دریا و شلیک سه گلوله توسط تک تیرانداز به قتل رسید.

آحارونوت در ادامه نیز نوشت، سلیمان مغز متفکر پروژه رآکتور هسته‌ای سوریه در دیرالزور بود. محمد سلیمان، سرتیپ سوری و مشاور ویژه بشار اسد در امور تامین تسلیحات و جنگ‌افزار‌های استراتژیک بود.

به گزارش روزنامه اسرائیل هیوم، جزئیات این حادثه نشان می‌دهد که سلیمان در سال ۲۰۰۸ در ویلای ییلاقی خود در شهر ساحلی طرطوس با حمله گروهی از کماندو‌های نیروی دریایی شایتِت ۱۳ از مسیر دریا رو‌به‌رو می‌شود. آنها در فاصله‌ای نزدیک، سلیمان را که بر روی بالکن ایستاده بود نشانه گرفته و از همان راه دریایی بازمی‌گردند.

اشپیگل در سال ۲۰۰۹ گزارش داد که ژنرال محمد سلیمان از درون یک قایق در دریا، هدف اصابت گلوله تک تیرانداز قرار گرفته و ترور شده است. در آن مقطع، اتهامات متوجه رژیم صهیونیستی بود و یک فرد مرتبط با موساد نیز در این رابطه بازداشت شد.

برچسب ها: رژیم صهیونیستی ، دانشمند هسته ای ، سوریه
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