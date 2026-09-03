زمان امتحانات ترم تابستان ۱۵ دانشگاه سراسری اعلام شد

با نزدیک شدن به زمان امتحانات ترم تابستان ۱۴۰۵، دانشگاه‌های مختلف کشور تاریخ برگزاری آزمون‌های خود را اعلام کردند.

جوان آنلاین: امتحانات ترم تابستان سال ۱۴۰۵ دانشگاه‌های مختلف کشور در بازه‌های زمانی متفاوت و به‌صورت حضوری برگزار می‌شود.

به گزارش مهر، پیش از این قرار بود امتحانات ترم تابستان ۱۴۰۵ دانشگاه‌ها به‌صورت مجازی برگزار شود، اما بر اساس ابلاغیه وزارت علوم، امتحانات دروس ارائه‌شده در این بازه باید به‌صورت حضوری و برگزاری آزمون‌ها به شکل مجازی ممنوع شد.

با توجه به این تغییر، زمان و نحوه برگزاری امتحانات ترم تابستان در دانشگاه‌های مختلف کشور به شرح زیر است:

دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیرالدین طوسی

امتحانات پایان‌ترم نیمسال تابستان از دوشنبه ۱۶ شهریور تا دوشنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۵ به‌صورت حضوری در محل دانشکده ریاضی دانشگاه، واقع در پردیس شهید رضایی‌نژاد برگزار می‌شود.

دانشگاه علم و صنعت ایران

تمام امتحانات طبق برنامه زمان‌بندی‌شده به‌صورت حضوری در دانشگاه علم و صنعت برگزار می‌شود. دو آزمون آمار و احتمال مهندسی و ریاضی ۱ در تاریخ ۱۷ شهریور ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد. دانشجویان این دو درس می‌توانند علاوه بر دانشگاه علم و صنعت، یکی از مراکز برگزاری آزمون دانشگاه پیام نور را انتخاب کنند.

دانشگاه شیراز

امتحانات ترم تابستانی دانشگاه شیراز از ۷ تا ۱۵ شهریور ۱۴۰۵ به‌صورت حضوری برگزار می‌شود.

دانشگاه خوارزمی

امتحانات ترم تابستان سال ۱۴۰۵ از ۱۶ تا ۲۴ شهریور به‌صورت حضوری و در واحد کرج دانشگاه خوارزمی برگزار خواهد شد.

دانشگاه صنعتی اصفهان

امتحانات ترم تابستان دانشگاه صنعتی اصفهان از شنبه ۱۴ شهریور تا سه‌شنبه ۱۷ شهریور به‌صورت حضوری برگزار می‌شود.

دانشگاه کردستان

امتحانات ترم تابستان ۱۴۰۵ دانشگاه کردستان از ۱۰ تا ۱۲ شهریور به‌صورت حضوری برگزار خواهد شد. کلاس‌های ترم تابستان این دانشگاه به‌صورت غیرحضوری برگزار می‌شود.

دانشگاه مازندران

امتحانات ترم تابستان دانشگاه مازندران از ۳۱ مرداد تا ۴ شهریور ۱۴۰۵ به‌صورت حضوری برگزار می‌شود.

دانشگاه ارومیه

امتحانات ترم تابستان دانشگاه ارومیه از ۱۱ تا ۲۰ شهریور ۱۴۰۵ به‌صورت حضوری برگزار خواهد شد.

دانشگاه گیلان

امتحانات ترم تابستان دانشگاه گیلان از ۹ تا ۱۱ شهریور به‌صورت حضوری برگزار می‌شود.

دانشگاه محقق اردبیلی

امتحانات نیمسال تابستان دانشگاه محقق اردبیلی از ۱۴ تا ۱۸ شهریور ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد. کلاس‌های این نیمسال از ۱۰ مرداد تا ۱۲ شهریور به‌صورت مجازی برگزار می‌شود.

دانشگاه اصفهان

امتحانات ترم تابستان دانشگاه اصفهان از ۱۴ تا ۱۸ شهریور ۱۴۰۵ برگزار می‌شود. کلاس‌های ترم تابستان نیز از ۱۰ مرداد تا ۱۲ شهریور برگزار خواهد شد.

دانشگاه شاهد

امتحانات ترم تابستان دانشگاه شاهد از ۱۴ تا ۱۸ شهریور ۱۴۰۵ برگزار می‌شود و کلاس‌ها از ۳ مرداد تا ۱۲ شهریور برگزار شده است.

دانشگاه زنجان

امتحانات ترم تابستان دانشگاه زنجان از ۷ تا ۱۲ شهریور به‌صورت حضوری برگزار خواهد شد. کلاس‌های این نیمسال به‌صورت مجازی برگزار می‌شود.

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

امتحانات ترم تابستان دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل از ۱۴ تا ۱۶ شهریور به‌صورت حضوری برگزار می‌شود. کلاس‌ها از ۳ مرداد تا ۱۱ شهریور به‌صورت غیرحضوری خواهد بود.

دانشگاه پیام نور

کلاس‌های ترم تابستان دانشگاه پیام نور به‌صورت غیرحضوری و مجازی برگزار می‌شود و امتحانات پایان‌ترم به‌صورت حضوری خواهد بود. تاریخ آزمون‌های ترم تابستان از ۱۶ تا ۲۳ شهریور به‌روزرسانی شده است