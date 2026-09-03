کد خبر: 1377545
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۲ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۰:۰۵
جامعه » اخبار كلی

زمان امتحانات ترم تابستان ۱۵ دانشگاه سراسری اعلام شد

2 با نزدیک شدن به زمان امتحانات ترم تابستان ۱۴۰۵، دانشگاه‌های مختلف کشور تاریخ برگزاری آزمون‌های خود را اعلام کردند.

جوان آنلاین: امتحانات ترم تابستان سال ۱۴۰۵ دانشگاه‌های مختلف کشور در بازه‌های زمانی متفاوت و به‌صورت حضوری برگزار می‌شود.

به گزارش مهر، پیش از این قرار بود امتحانات ترم تابستان ۱۴۰۵ دانشگاه‌ها به‌صورت مجازی برگزار شود، اما بر اساس ابلاغیه وزارت علوم، امتحانات دروس ارائه‌شده در این بازه باید به‌صورت حضوری و برگزاری آزمون‌ها به شکل مجازی ممنوع شد.

با توجه به این تغییر، زمان و نحوه برگزاری امتحانات ترم تابستان در دانشگاه‌های مختلف کشور به شرح زیر است:

دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیرالدین طوسی

امتحانات پایان‌ترم نیمسال تابستان از دوشنبه ۱۶ شهریور تا دوشنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۵ به‌صورت حضوری در محل دانشکده ریاضی دانشگاه، واقع در پردیس شهید رضایی‌نژاد برگزار می‌شود.

دانشگاه علم و صنعت ایران

تمام امتحانات طبق برنامه زمان‌بندی‌شده به‌صورت حضوری در دانشگاه علم و صنعت برگزار می‌شود. دو آزمون آمار و احتمال مهندسی و ریاضی ۱ در تاریخ ۱۷ شهریور ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد. دانشجویان این دو درس می‌توانند علاوه بر دانشگاه علم و صنعت، یکی از مراکز برگزاری آزمون دانشگاه پیام نور را انتخاب کنند.

دانشگاه شیراز

امتحانات ترم تابستانی دانشگاه شیراز از ۷ تا ۱۵ شهریور ۱۴۰۵ به‌صورت حضوری برگزار می‌شود.

دانشگاه خوارزمی

امتحانات ترم تابستان سال ۱۴۰۵ از ۱۶ تا ۲۴ شهریور به‌صورت حضوری و در واحد کرج دانشگاه خوارزمی برگزار خواهد شد.

دانشگاه صنعتی اصفهان

امتحانات ترم تابستان دانشگاه صنعتی اصفهان از شنبه ۱۴ شهریور تا سه‌شنبه ۱۷ شهریور به‌صورت حضوری برگزار می‌شود.

دانشگاه کردستان

امتحانات ترم تابستان ۱۴۰۵ دانشگاه کردستان از ۱۰ تا ۱۲ شهریور به‌صورت حضوری برگزار خواهد شد. کلاس‌های ترم تابستان این دانشگاه به‌صورت غیرحضوری برگزار می‌شود.

دانشگاه مازندران

امتحانات ترم تابستان دانشگاه مازندران از ۳۱ مرداد تا ۴ شهریور ۱۴۰۵ به‌صورت حضوری برگزار می‌شود.

دانشگاه ارومیه

امتحانات ترم تابستان دانشگاه ارومیه از ۱۱ تا ۲۰ شهریور ۱۴۰۵ به‌صورت حضوری برگزار خواهد شد.

دانشگاه گیلان

امتحانات ترم تابستان دانشگاه گیلان از ۹ تا ۱۱ شهریور به‌صورت حضوری برگزار می‌شود.

دانشگاه محقق اردبیلی

امتحانات نیمسال تابستان دانشگاه محقق اردبیلی از ۱۴ تا ۱۸ شهریور ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد. کلاس‌های این نیمسال از ۱۰ مرداد تا ۱۲ شهریور به‌صورت مجازی برگزار می‌شود.

دانشگاه اصفهان

امتحانات ترم تابستان دانشگاه اصفهان از ۱۴ تا ۱۸ شهریور ۱۴۰۵ برگزار می‌شود. کلاس‌های ترم تابستان نیز از ۱۰ مرداد تا ۱۲ شهریور برگزار خواهد شد.

دانشگاه شاهد

امتحانات ترم تابستان دانشگاه شاهد از ۱۴ تا ۱۸ شهریور ۱۴۰۵ برگزار می‌شود و کلاس‌ها از ۳ مرداد تا ۱۲ شهریور برگزار شده است.

دانشگاه زنجان

امتحانات ترم تابستان دانشگاه زنجان از ۷ تا ۱۲ شهریور به‌صورت حضوری برگزار خواهد شد. کلاس‌های این نیمسال به‌صورت مجازی برگزار می‌شود.

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

امتحانات ترم تابستان دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل از ۱۴ تا ۱۶ شهریور به‌صورت حضوری برگزار می‌شود. کلاس‌ها از ۳ مرداد تا ۱۱ شهریور به‌صورت غیرحضوری خواهد بود.

دانشگاه پیام نور

کلاس‌های ترم تابستان دانشگاه پیام نور به‌صورت غیرحضوری و مجازی برگزار می‌شود و امتحانات پایان‌ترم به‌صورت حضوری خواهد بود. تاریخ آزمون‌های ترم تابستان از ۱۶ تا ۲۳ شهریور به‌روزرسانی شده است

برچسب ها: وزارت علوم ، ترم تابستان ، امتحان دانشگاه ها
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

پذیرش دانش‌آموز در مدارس سمپاد همچنان از طریق آزمون است

میادین ایران امشب میزبان جشن میلاد پیامبر اعظم(ص)

شوک تازه عواقب جنگ با ایران به اقتصاد دنیا/ بهایی که جهان می‌پردازد

پشت دشمن در جنگ اقتصادی به خاک مالیده می‌شود

رایزنی ایران و روسیه برای ارتقای مناسبات کنسولی

روسیه: همراه با ایران برای حذف فشار‌های تحریمی تلاش خواهیم کرد

بازگشت مستشاران نظامی سعودی به جنگ یمن همزمان با ضربات انصارالله

دیدار وزیرخارجه قطر با عراقچی

ابراز همدردی پزشکیان با دولت و ملت نپال/ آماده کمک‌های انسان دوستانه هستیم

انجام نخستین جراحی مغز با کمک هوش مصنوعی

تیم والیبال زیر ۱۷ سال ایران قهرمان جهان شد

جشن میلاد پیامبر مهربانی‌ها - ۱

پایان رسمی داستان بارسلونا و آلوارس

ایران در جمع پنج کشور برتر فناوری نیروگاهی قرار دارد

تأمین بنزین بدون وقفه ادامه دارد

شاخص ۶.۳ میلیونی؛ پول حقیقی‌ها پشت بازار سهام ایستاد

شکست چندگانه ترامپ در جنگ با ایران بعد از ۶ ماه به روایت آمریکایی‌ها

قوه قضائیه شبکه بزرگ جعل اسناد را با ۴۸ بازداشتی، منهدم کرد

هروئین اینستاگرام در چشم کودکان

آمادگی هلال احمر برای کمک‌رسانی به سیل‌زدگان نپال

پالایشگاه «میناءالاحمدی» «جیزان» و «ینبع» در تراز احتمال اختلال

ترامپ: خروج بایدن از افغانستان فاجعه‌بار بود

پیام رهبر انقلاب اسلامی به مناسبت هفته وحدت

پوتین به شی جین‌پینگ تسلیت گفت

ژاپن با فشار بیشتری برای افزایش نرخ بهره روبه‌رو شده است

جنایت آمریکا در حمله به یک مراسم عروسی در شهرستان سیریک

جشن میلاد پیامبر مهربانی‌ها - ۲

شهادت، پاداش وطن دوستی دختر موشکی ایران

ماشاریپوف از لیست بازی با فولاد خط خورد

گذری بر مسابقه بزرگ میدان یار 

لؤی بن حسین به گل‌گهر پیوست

سخنگوی وزارت خارجه میلاد پیامبر رحمت را تبریک گفت

ارتش رژیم صهیونیستی: بودجه ما در وضعیت بحرانی قرار دارد

چراغی که تا ابد روشن ماند

برگ‌های برنده ایران در جنگ اقتصادی تحمیلی 

یک دقیقه تا مرگ

برنامه وزارت بهداشت برای رفع کمبود پزشک در مناطق محروم/علت افزایش قیمت اقلام دارویی

فرصت‌های ایستادن با شرق

سرداری که بسیجی‌وار به شهادت رسید

امامین انقلاب و تداوم سیره وحدت‌بخش رسول الله (ص) و امام صادق (ع)

قفل سخت تنگه ترامپ را به جنون رساند

نیویورک‌تایمز: عربستان در تدارک جنگ تازه علیه یمن است

پزشکیان سالروز ولادت نبی مکرم اسلام (ص) را به سران کشور‌های اسلامی تبریک گفت

قطر: وزیر خارجه در دیدار با عراقچی بر حل و فصل اختلافات از طریق گفت‌و‌گو تاکید کرد

شاخص ۶.۳ میلیونی؛ پول حقیقی‌ها پشت بازار سهام ایستاد

شیشه عمر ترامپ در حال شکستن

تنگه هرمز هزینه حمل‌ونقل دریایی را افزایش داد

الجزیره: اهداف آمریکا در جنگ اقتصادی با ایران محقق نمی‌شود

یادآوری ۲۰ مزیت اقتصادی به دولت 

تقابل رویا‌های ترامپ و محاسبات نتانیاهو؛ غزه ابزار انتخاباتی سران آمریکا و اسرائیل

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
فرصت‌های ایستادن با شرق
همیشه با افتخار می‌گفت «من دست‌پرورده شهید رشید هستم»
«اول امریکا» در خط پایان؟!
معماری میدان توپخانه از وحدت در قاجار تا آشوب در پهلوی
نقشه‌راه ایران برای عبور از شرایط پیش‌رو 
کارآگاه نادری چگونه نقشه قتل پیرمرد ثروتمند را رمزگشایی کرد؟
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ رمضان/ سرداری که بسیجی‌وار به شهادت رسید
شهادت، پاداش وطن دوستی دختر موشکی ایران
خون روی زمین نمی‌ماند
یادآوری ۲۰ مزیت اقتصادی به دولت 
جشن میلاد پیامبر مهربانی‌ها - ۱
پیام رهبر انقلاب اسلامی به مناسبت هفته وحدت
بایسته‌های اصلاح سیاست‌های بنزینی 
پالایشگاه «میناءالاحمدی» «جیزان» و «ینبع» در تراز احتمال اختلال
برگ‌های برنده ایران در جنگ اقتصادی تحمیلی 
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار