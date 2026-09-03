نامه ایران به شورای امنیت: حمله آمریکا به مراسم عروسی، جنایت جنگی است

سفیر و کاردار ایران در سازمان ملل در نامه‌ای به شورای امنیت، حمله جنایتکارانه آمریکا به مراسم عروسی در هرمزگان را محکوم کرد و آن را مصداق جنایت جنگی و نقض آشکار حقوق بین‌الملل دانست.

جوان آنلاین: غلامحسین درزی، سفیر و معاون نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل در نامه‌ای به «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل و نیز رئیس شورای امنیت تاکید کرد: در شامگاه ۱۱ شهریور ۱۴۰۵ برابر با ۱ سپتامبر ۲۰۲۶، آمریکا موج دیگری از تجاوز و حملات نظامی را علیه چندین شهر در جنوب ایران، از جمله حمله عامدانه به غیرنظامیان و اهداف غیرنظامی آغاز کرد و در این حملات جنایتکارانه، آمریکا به یک منزل مسکونی در شهر کوهستک در سیریک، استان هرمزگان، در حالی که یک مراسم عروسی در حال برگزاری بود، حمله کرد.

دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل با بیان اینکه، در نتیجه این جنایت شنیع، ۴ غیرنظامی، از جمله یک کودک ۴ ساله، شهید و بیش از ۷۰ غیرنظامی زخمی شدند، تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران این جنایت فجیع و هولناک را به شدت محکوم می‌کند. هدف قراردادن و کشتن غیرنظامیانی از جمله کودکان نقض فاحش قواعد اساسی حقوق بین‌الملل بشردوستانه است و مصداق جنایت جنگی است.

متن کامل نامه سفیر و کاردار جمهوری اسلامی ایران به دبیرکل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

مایلم توجه فوری جنابعالی را به جنایت هولناک و فاحش دیگری که از سوی آمریکا در جریان تجاوز غیرقانونی خود علیه جمهوری اسلامی ایران مرتکب شده است، جلب کنم. این جنایت نقض آشکار حقوق بین الملل و منشور ملل متحد، به ویژه بند ۴ ماده ۲ است. در شامگاه ۱۱ شهریور ۱۴۰۵ برابر با ۱ سپتامبر ۲۰۲۶، آمریکا موج دیگری از تجاوز و حملات نظامی را علیه چندین شهر در جنوب ایران، از جمله حمله عامدانه به غیرنظامیان و اهداف غیرنظامی آغاز کرد.

در این حملات جنایتکارانه، آمریکا به یک منزل مسکونی در شهر کوهستک در سیریک، استان هرمزگان، در حالی که یک مراسم عروسی در حال برگزاری بود، حمله کرد. در نتیجه این جنایت شنیع، چهار غیرنظامی، از جمله یک کودک چهار ساله، به شهادت و بیش از ۷۰ غیرنظامی زخمی شدند. جمهوری اسلامی ایران این جنایت فجیع و هولناک را به شدت محکوم می‌کند. هدف قرار دادن و کشتن غیرنظامیانی از جمله کودکان نقض فاحش قواعد اساسی حقوق بین‌الملل بشردوستانه است و مصداق جنایت جنگی است.

در پاسخ به این جنایت و اقدامات تجاوزکارانه آمریکا، نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران، در اعمال حق ذاتی دفاع از خود طبق ماده ۵۱ منشور ملل متحد، حملات دفاعی و متناسبی علیه پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه برای انجام این اقدامات تجاوزکارانه و حملات جنایتکارانه علیه جمهوری اسلامی ایران مورد استفاده قرار گرفته‌اند، انجام دادند.

اعمال خلاف حقوق بین المللی آمریکا بسیار فراتر از این جنایت است. از زمان تجاوز ناموجه و گسترده آن علیه ایران در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶، آمریکا بار‌ها غیرنظامیان، اماکن غیرنظامی و زیرساخت‌های حیاتی، از جمله مدارس، بیمارستان‌ها، فرودگاه‌ها، مناطق مسکونی، پل‌ها، جاده‌ها و تأسیسات راه‌آهن را مورد هدف حمله قرار داده است.

بر این اساس، حمله آمریکا به کوهستک بخشی از یک الگوی گسترده‌تر و عمیقا نگران‌کننده از حملات غیرقانونی و بی‌هدف آمریکا و رژیم اسرائیل در سراسر ایران است. این الگو با تهدید‌ها و اظهارات علنی رئیس جمهوری و دیگر مقامات ارشد آمریکا در مورد حمله به زیرساخت‌های غیرنظامی ایران، از جمله تهدید به نابودی «کل تمدن» و «بازگرداندن ایران به عصر حجر»، و همچنین اظهارات و مواضعی که به هدف قرار دادن این زیرساخت‌ها اذعان یا افتخار می‌کنند، بیشتر مورد تایید قرار می‌گیرد.

از جمله فاحش‌ترین موارد نقض، جنایت جنگی آمریکا در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ با حمله به یک مدرسه ابتدایی در میناب، در استان هرمزگان است که منجر به شهادت و زخمی شدن جمعی از کودکان، معلمان و غیرنظامیان شد. در این جنایت، بیش از ۱۶۸ دانش‌آموز، عمدتا دختران هفت تا دوازده ساله، به همراه معلمان و کارکنان مدرسه، شهید و ۱۱۰ نفر دیگر زخمی شدند. این مدرسه در آن حمله موشکی ویران شد.

کشتار عامدانه و غیرقابل تبعیض غیرنظامیان، به ویژه کودکان، و تخریب زیرساخت‌های غیرنظامی که به بنیان‌های نظم حقوقی بین‌المللی ضربه می‌زند را نمی‌توان عادی‌سازی کرد و یا صرفا به عنوان «خسارت جانبی» توجیه کرد. حفاظت از غیرنظامیان یک تعهد الزام‌آور بر اساس حقوق بین‌الملل است و نقض‌های شدید و عمدی آن طبق حقوق بین‌الملل قابل اجرا، جنایات جنگی محسوب می‌شود.

آمریکا، و همچنین هر دولت یا طرف دیگری که به هر نحوی در ارتکاب یا اجرای چنین نقض‌هایی و سایر اقدامات غیرقانونی آمریکا کمک، مساعدت، حمایت یا مشارکت می‌کند، مسئولیت پیامد‌های سنگین چنین اقدامات غیرقانونی بین‌المللی، از جمله خسارات و آسیب‌های گسترده وارده به مردم ایران را بر عهده خواهد داشت.

با توجه به مراتب فوق، جمهوری اسلامی ایران بار دیگر از دبیرکل و رئیس شورای امنیت درخواست می‌کند که مسئولیت‌های مربوطه خود را طبق منشور ملل متحد ایفا نموده و:

۱. اقدامات تجاوزکارانه آمریکا علیه حاکمیت و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران را که نقض آشکار بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد است، به‌شدت محکوم کرده و خواستار توقف فوری آن شود؛

۲. حمله آمریکا به کوهستک، که یک منطقه مسکونی محل برگزاری مراسم عروسی را هدف قرار داده و موجب کشته و زخمی شدن غیرنظامیان، از جمله کودکان، شده است، به‌عنوان نقض فاحش حقوق بین الملل بشردوستانه و جنایت جنگی را محکوم و مورد رسیدگی قرار داده و پیامد‌های شدید آن برای صلح و امنیت بین‌المللی را مورد توجه قرار دهد؛

۳. در گزارش‌های آتی خود در خصوص حمایت از غیرنظامیان و کودکان و رعایت حقوق بشردوستانه بین‌المللی، این حملات جنایتکارانه و نقض‌ها را، از جمله حمله به مدرسه ابتدایی در میناب و حمله به غیرنظامیانی که در مراسم عروسی در کوهستک حضور داشتند، گزارش نماید؛

۴. آمریکا را در قبال تمامی اقدامات غیرقانونی بین‌المللی خود علیه جمهوری اسلامی ایران و خسارات ناشی از آن، تخریب اموال و زیرساخت‌های غیرنظامی و خسارات مادی و معنوی ناشی از آن اعمال، کاملا مسئول شناخته و خواستار جبران کامل خسارات مطابق حقوق بین‌الملل شود؛

۵. از آمریکا بخواهد فورا قدامات تجاوزکارانه خود و تمام اقدامات قهری یک‌جانبه و غیرقانونی علیه غیرنظامیان را متوقف کرده و به آن پایان دهد و به‌طور کامل و بدون هیچ‌گونه استثنایی، به تعهدات خود طبق حقوق بین الملل بشردوستانه عمل نماید.

جمهوری اسلامی ایران همواره خویشتنداری کرده و مطابق با حقوق و تعهدات خود تحت حقوق بین‌الملل عمل نموده است. با این حال، جمهوری اسلامی ایران در اعمال حق ذاتی دفاع از خود، تمامی اقدامات لازم و متناسب را برای حمایت از مردم، حاکمیت و تمامیت ارضی خود انجام خواهد داد و به هرگونه اقدام تجاوزکارانه نظامی، مطابق منشور ملل متحد و حقوق بین الملل قابل اجرا، قاطعانه پاسخ خواهد داد.

موجب امتنان خواهد بود چنانچه دستور فرمایید نامه حاضر به‌عنوان سند رسمی شورای امنیت منتشر و میان اعضا توزیع گردد.