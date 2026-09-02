کد خبر: 1377530
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تاریخ انتشار: ۱۱ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۲:۲۴
ورزش » ساير

سقوط دو پله‌ای ایران در رنکینگ جهانی بسکتبال

2 تیم ملی بسکتبال ایران در جدیدترین رده‌بندی تیم‌های ملی جهان که پس از برگزاری پنجره چهارم انتخابی جام جهانی ۲۰۲۷ اعلام شده، با دو پله سقوط نسبت به رده‌بندی قبلی در جایگاه بیست‌وهشتم جهان قرار گرفت.

جوان آنلاین: فدراسیون جهانی بسکتبال (فیبا) جدیدترین رده‌بندی تیم‌های ملی را پس از پایان پنجره چهارم انتخابی جام جهانی ۲۰۲۷ اعلام کرد که بر اساس آن، تیم ملی ایران با ۴۷۲ امتیاز، دو پله نسبت به رده‌بندی قبلی سقوط کرده و از رده ۲۶ به جایگاه ۲۸ جهان رسیده است.

ایران با وجود این سقوط، همچنان در رده چهارم آسیا و اقیانوسیه قرار دارد. استرالیا، ژاپن و نیوزیلند بالاتر از ایران، به ترتیب در رده‌های اول تا سوم منطقه آسیا و اقیانوسیه قرار گرفته‌اند.

در رده‌بندی جهانی نیز آمریکا با ۹۵۲.۳ امتیاز صدرنشین است و آلمان و فرانسه در رده‌های دوم و سوم قرار دارند.

ایران در پنجره چهارم این رقابت‌ها ابتدا در دیداری نزدیک و پس از وقت اضافه با نتیجه ۹۳ بر ۹۱ برابر نیوزیلند شکست خورد و سپس مقابل فیلیپین با نتیجه ۶۸ بر ۵۶ مغلوب شد.

برچسب ها: تیم ملی بسکتبال ، جام جهانی ، آسیا
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