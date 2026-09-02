فرمانداری سیریک از اجرای عملیات انفجار کنترل‌شده مهمات به‌جامانده از دشمن صهیونیستی-آمریکایی، امشب چهارشنبه ۱۱ شهریور از ساعت ۲۱ تا ۲۴ در محدوده شهر بندر کوهستک خبر داد.

جوان آنلاین: روابط عمومی فرمانداری شهرستان سیریک با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: عملیات انفجار کنترل‌شده مهمات عمل‌نکرده باقی‌مانده از دشمن صهیونیستی - آمریکایی، امروز چهارشنبه یازدهم شهریورماه در بازه زمانی ساعت ۲۱ تا ۲۴ در محدوده شهر بندرکوهستک (بخش بمانی) اجرا خواهد شد.

به گزارش مهر، در این اطلاعیه از عموم مردم شریف شهرستان سیریک، به ویژه ساکنان بخش بمانی درخواست شده ضمن حفظ آرامش و خونسردی کامل، این موضوع را به دیگر همشهریان خود نیز اطلاع‌رسانی کنند تا از هرگونه نگرانی یا شایعه‌پراکنی جلوگیری شود.

روابط عمومی فرمانداری تأکید کرده است که این عملیات با رعایت کامل اصول ایمنی و در زمان تعیین‌شده انجام خواهد شد و از شهروندان خواسته شده از نزدیک‌شدن به محدوده اجرای عملیات خودداری کنند.