آمریکا یک نفر را به دلیل قاچاق کالا به روسیه به زندان محکوم کرد

جوان آنلاین: به نوشته اسپوتنیک، این دفتر در بیانیهای اعلام کرد: «یک شهروند ارمنستانی روز سهشنبه در دادگاه فدرال شهر آستین، به دلیل مشارکت در یک توطئه جنایی برای صادرات کالا از ایالات متحده به فدراسیون روسیه از طریق جمهوری ارمنستان - بدون دریافت مجوز یا تأییدیه لازم از دولت آمریکا - به ۲۶ ماه زندان محکوم شد.»
به گزارش ایسنا، بر اساس اسناد دادگاه، «کامو کراکسیان» از فوریه ۲۰۲۲ تا دستکم اوت ۲۰۲۴، «آگاهانه و عامدانه» با دیگران برای صادرات کالاهای مشمول مقررات اداره صادرات آمریکا توطئه کرده بود. این کالاها شامل اقلامی میشدند که احتمالا در تولید نیمهرساناها کاربرد دارند، اما او مجوزهای لازم را از وزارت بازرگانی آمریکا و اداره صنعت و امنیت این کشور دریافت نکرده بود.
در جریان این فعالیتها، کراکسیان اطلاعات دقیقی درباره مصرفکنندگان نهایی کالاها در اختیار شرکتهای آمریکایی قرار نداده بود.
همچنین در ۲۳ فوریه ۲۰۲۳، شرکتی که کراکسیان با آن همکاری و توطئه کرده بود، از سوی دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا تحریم و به فهرست اتباع ویژه تعیینشده و افراد مسدودشده اضافه شد.