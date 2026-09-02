تیراندازی در یک مدرسه ابتدایی در آمریکا

پس از گزارش وقوع یک حادثه تیراندازی در روز چهارشنبه، نیرو‌های پلیس به یک مدرسه ابتدایی در ایالت ویرجینیای آمریکا اعزام شدند.

جوان آنلاین: به نوشته نیویورک‌پست، ماموران حدود ساعت ۱۰ صبح به وقت به آمریکا و پس از دریافت گزارش‌هایی درباره تیراندازی، به مدرسه ابتدایی وست‌وود هیلز در شهر وینزبورو واقع در حدود ۹۵ مایلی شمال‌غربی ریچموند، اعزام شدند.

به گزارش ایسنا، بر اساس گزارش‌ها، یک نفر زخمی شده است، اما تمامی دانش‌آموزان در امنیت هستند.

اداره مبارزه با الکل، دخانیات، سلاح‌های گرم و مواد منفجره آمریکا نیز تایید کرد که دفتر واشنگتن این نهاد در حال رسیدگی به «گزارش یک حادثه تیراندازی» در این مدرسه است.

اداره کلانتری شهرستان آگوستا نیز در به‌روزرسانی خود اعلام کرد که صحنه حادثه «تحت کنترل و ایمن شده است.» همچنین دانش‌آموزان، معلمان و کارکنان مدرسه با امنیت از ساختمان تخلیه شده‌اند.