پرسپولیس از گلزن استقلال در دربی ۱۰۷ شکایت کرد

باشگاه پرسپولیس بلافاصله پس از پایان دربی ۱۰۷ پایتخت، شکایت خود از یاسر آسانی، بازیکن استقلال و زننده گل این تیم در شهرآورد را ثبت کرد.

جوان آنلاین: دربی ۱۰۷ پایتخت در حالی با تساوی دو تیم استقلال و پرسپولیس به پایان رسید که یاسر آسانی یکی از چهره‌های اصلی این مسابقه بود و موفق شد گل استقلال را در این دیدار به ثمر برساند؛ بازیکنی که وضعیت حضورش در استقلال پیش از این مسابقه با اعتراض باشگاه پرسپولیس و برخی باشگاه‌های دیگر همراه شده بود.

به گزارش مهر، باشگاه پرسپولیس همچنان حضور آسانی در استقلال را از نظر حقوقی غیرقانونی می‌داند و به همین دلیل بلافاصله پس از پایان مسابقه، شکایت خود از این بازیکن و نحوه استفاده استقلال از او را پیگیری کرد.

این در حالی است که کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال پیش از برگزاری دربی، با توجه به شکایت‌های مطرح‌شده از سوی مس شهر بابک و سپاهان اصفهان، اعلام کرده بود که یاسر آسانی تا زمان تعیین تکلیف نهایی پرونده، منعی برای همراهی استقلال ندارد و می‌تواند در دیدار مقابل پرسپولیس به میدان برود.

باشگاه پرسپولیس این موضوع را پایان پرونده ندانسته و معتقد است ایرادات حقوقی مربوط به حضور آسانی در استقلال همچنان پابرجاست. به همین دلیل قرار است نامه رسمی این باشگاه روز پنجشنبه در اختیار کمیته انضباطی و همچنین کمیته تعیین وضعیت بازیکنان قرار بگیرد.

پرسپولیس در این شکایت خواستار بررسی دوباره روند حضور و استفاده از آسانی در استقلال شده و قرار است مراجع ذی‌ربط پس از دریافت مستندات باشگاه پرسپولیس، موضوع را مورد بررسی قرار دهند.

به این ترتیب، اگرچه پرونده حضور یاسر آسانی در دربی ۱۰۷ با مجوز اعلام‌شده از سوی کمیته انضباطی وارد مرحله اجرا شد، اما با شکایت جدید پرسپولیس، این پرونده همچنان باز است و احتمال ادامه بررسی‌های حقوقی درباره وضعیت این بازیکن وجود دارد.