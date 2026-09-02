جوان آنلاین: روبیو روز چهارشنبه به وقت محلی در سخنانی با تکرار لفاظی‌ها مدعی شد: کشور‌هایی را که به ایران در کسب درآمد کمک کنند، تحریم خواهیم کرد.

به گزارش ایرنا، وزیر خارجه ترامپ در حالیکه کشورش گرفتار پیامد‌های جنگ فرسایشی علیه ایران است، مدعی شد: «مساله فقط مجازات ایران نیست و هیچ کشوری نباید به ایران در دور زدن تحریم‌ها کمک کند؛ اگر کشوری تصمیم به انجام چنین کاری بگیرند، ما ناچار خواهیم بود آنها را نیز تحریم کنیم!»

روبیو در توجیه حملات آمریکا علیه ایران با تکرار رجزخوانی‌ها درباره تنگه هرمز ادعا کرد: «آن‌ها همچنان به سمت اهداف و کشتی‌ها شلیک می‌کنند بنابراین، ما همچنان اهدافی را که تهدیدی فوری برای نیرو‌های ما و کشتیرانی جهانی در این تنگه‌ها محسوب می‌شوند، هدف قرار خواهیم داد! تنگه (هرمز) باز خواهند ماند و تحت کنترل ایران نخواهد بود!»

روبیو همچنین با توجیه حملات آمریکا مدعی شد: با این حال، همان‌طور که گفتیم، ما این حق را برای خود محفوظ می‌داریم که در صورت لزوم دست به اقدام نظامی بزنیم.

وزیر خارجه آمریکا در حالیکه طی ده‌های گذشته، کارزار فشار حداکثری آمریکا علیه ایرانیان به شکست انجامیده است، مدعی شد؛ متاسفانه در مورد ایران، دیدگاه ما نسبت به وضعیت، با روس‌ها و نظام روسیه هم‌سو نیست و هم نظر نیستیم، اما هیچ‌یک از اقداماتی که دیگران در قبال ایران انجام می‌دهند، به هیچ وجه مانع توانایی ما برای انجام اقدامات لازم جهت حفاظت از آمریکا نمی‌شود.

وی در عین حال مدعی شد: روسیه و شخص پوتین با مشکلات خاص خود دست به گریبان هستند که گمان می‌کنم بخش عمده‌ای از وقت و تمرکز آنها را به آن اختصاص داده است. مسائلی همچون جنگ با اوکراین و تاثیراتی که حملات اوکراین در کنار تحریم‌ها بر اقتصاد روسیه می‌گذارد!

روبیو همچنین ادعا کرد: تمام دنیا خواهان تسلیحات رهگیر بیشتر است و این موضوع به اولویت نخست دفاعی در سطح جهان تبدیل شده است؛ نه فقط برای اوکراین، بلکه برای کل جهان و کشور‌های خاورمیانه نیز خواهان آن هستند. باید یادآوری کنم که ایالات متحده نیز نیاز‌های خاص خود را دارد؛ ما هم الزامات و نیازمندی‌های دفاعی خود را داریم و پیش از آنکه بتوانیم به دیگران کمک کنیم، باید اطمینان حاصل کنیم که ذخایر ما همواره در سطح کافی قرار دارد.

وزیر خارجه آمریکا مدعی شد: مذاکرات درباره اعطای مجوز تولید سامانه «پاتریوت» به اوکراین در جریان است ولی راهکاری فوری محسوب نمی‌شود. افزایش تولید حتی در صورت در اختیار داشتن مجوز، نیازمند احداث کارخانه‌هایی است که ساخت آنها سال‌ها به طول می‌انجامد؛ چرا که صحبت از تسلیحاتی بسیار پیشرفته در میان است.

روبیو تصریح کرد: بنابراین، اگرچه این موضوع در حال مذاکره است و امکان دارد به نتیجه برسد، اما واقعیت این است که چالش کوتاه مدت مورد نظر آنها را حل نخواهد کرد. وزیر خارجه آمریکا در خصوص کوبا که واشنگتن ده‌ها تحریم‌های یکجانبه علیه این کشور اعمال کرده است، ادعا کرد: کوبا در حال حاضر یک دولت شکست خورده است؛ و این تقصیر ما نیست. مردم می‌گویند تقصیر ماست، اما این‌طور نیست.

ادعا‌های مقامات آمریکایی درباره ایران در حالی است که سردرگمی به یکی از مهم‌ترین ضعف‌های سیاست خارجی دولت ترامپ در قبال ایران تبدیل شده و نبود یک «هدف راهبردی ثابت» به عنوان یکی از محور‌های همین سردرگمی از سوی سیاستمداران و رسانه‌های آمریکایی مطرح می‌شود. رفتار‌های متناقض ترامپ در آستانه انتخابات میاندوره‌ای کنگره آمریکا گویای این است که او بیشتر به دنبال روایت سازی پیرامون پیروزی ادعایی خود در تجاوز بی دلیل علیه ایران است؛ سیاستی که عملا به تعمیق بی‌اعتمادی تهران و شانه خالی کردن مکرر واشنگتن از وفای به عهد در توافق‌های امضا شده به دست رئیس جمهور این کشور منتهی شده است.

رویکرد ترامپ در قبال ایران باعث ناامیدی بخشی از جمهوری‌خواهان خسته از جنگ شده است؛ گروهی که در مقاطعی جی‌دی ونس معاون رئیس‌جمهور و شماری از فعالان سیاسی را نیز شامل می‌شد و نسبت به طولانی شدن جنگ و پیامد‌های آن بر قیمت سوخت و انتخابات میان دوره‌ای نگران هستند.