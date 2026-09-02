جوان آنلاین: به نقل از العهد، دفتر رسانهای حزبالله لبنان در بیانیهای گزارشهای منتشر شده توسط رسانههایی که همواره اتهامات نادرستی علیه مقاومت لبنان مطرح میکنند، مبنی بر وجود ارتباط میان حزبالله و یک هسته امنیتی که گفته میشود به اتهام توطئه برای برهم زدن امنیت لبنان و سوریه بازداشت شده است را به شدت تکذیب کرد.
به گزارش مهر، این دفتر در بیانیهای تأکید کرد که حزبالله هیچ گونه ارتباطی چه مستقیم و چه غیرمستقیم با چنین هسته یا گروهی ندارد و اتهامات و ادعاهای مطرح شده علیه خود را کاملاً بیاساس میداند.
در پایان این بیانیه تصریح شده است که تلاش برخی رسانهها برای مرتبط ساختن حزبالله لبنان با چنین مسائل امنیتی آن هم با استناد به منابع ناشناس، صرفاً اقدامی در راستای انتشار اطلاعات نادرست (اطلاعات گمراهکننده) برای مخدوش کردن وجهه حزب الله، و تلاشی مغرضانه برای دامن زدن به فتنه و تضعیف ثبات امنیتی کشور لبنان است.